Tonsvis af døde fisk: Nu lukker spanske badestrande

Alarmklokkerne begyndte allerede at ringe for en uge siden.

For her - i det sydøstlige Spanien - begyndte det at strømme ind med småfisk og rejer på de mange strande, der ligger langs Mar Menor, som er en af Europas største saltvandslaguner.

Men nu er antallet af strandede fisk og skaldyr ved vandkanten blevet så markant, at der er tale om mere end fem tons døde dyr.

Derfor har de regionale myndigheder i den spanske by Murcia, som lagunen ligger i, fundet sig nødsaget til at tage affære. Det skriver The Guardian.

Lukker strande

Konkret har man nu lukket ned for otte badestrande, efter at flere beboere har klaget over, at vandet i lagunen var både grumset, grønt og ildelugtende som følge af de mange døde fisk.

Flere økologer har ellers i årevis advaret om, at dyre- og plantelivet i lagunen kunne risikere at dø ud, fordi vandet er svært belastet af kvælstof, som primært stammer fra det landbrug, der dyrkes i lokalområdet.

Det gør i sidste ende, at leveforholdene for dyr og planter bliver vanskelige.