Træt af at kigge på klokken? På norsk ø vil de afskaffe tiden

Hvis du længes efter uendelige sommerdage, skal du overveje at tage til den norske ø Sommarøy, for her vil indbyggerne afskaffe tiden

Når det alligevel ikke bliver mørkt hen over sommeren, er der ingen grund til at tage stilling til, hvad klokken er. Det mener indbyggerne på den lille norske ø Sommarøy. Derfor vil indbyggerne nu afskaffe tiden og erklære sig selv som 'verdens første tidsfrie zone'.

Det skriver CNN.

Den lille norske ø Sommarøy ligger i Tromsø Kommune nord for polarcirklen, og her går solen ikke ned fra 18. maj til 26. juli, så der er lyst alle døgnets 24 timer.

Mange af øens beboere lever allerede i den periode uden at forholde sig til tiden, og nu vil øboerne gøre det officielt, at tiden på øen er afskaffet.

- Midt om natten på et tidspunkt, som byboere normalt kalder klokken to, kan du se børn, der spiller fodbold, og folk, der slår græs eller maler deres hus, siger Kjell Ove Hveding, som er initiativtager bag forslaget, til CNN.

- For mange af os er den officielle afskaffelse af tidsbegrebet derfor blot en formalisering af en adfærd, vi har praktiseret i generationer, siger han.

Officielt forslag

Målet med forslaget er, at øens beboere, butikker på øen og skoler og virksomheder kan gøre sig mere uafhængige af traditionelle åbningstider og klokkeslæt.

– Når du kommer hertil, skal du kunne kaste dit ur fra dig og leve livet, siger Kjell Ove Hveding til det norske medie NRK.

– Over hele verden er folk præget af stress og depression. I mange tilfælde kan dette knyttes til følelsen af ikke at slå til, og her spiller klokken en rolle. Vi vil blive en tidsfri zone, hvor alle kan leve livet til fulde, sier Hveding til mediet.

– Børn og unge skal stadig gå i skole, men der er plads til fleksibilitet. Man behøver ikke at sættes i kasser i form af skole- eller arbejdstid. Vores mål er at give alle fleksibilitet hele døgnet. Hvis man ønsker at slå græsplænen klokken fire om natten, så gør man det, siger han.

Kjell Ove Hveding har via en facebookgruppe indsamlet underskrifter fra de lokale på øen, og underskrifterne er nu blevet overdraget til et medlem af det norske parlament. Beboerne håber, at øen kan blive anerkendt som verdens første tidsfrie zone.

Svært at udleve

En professor ved universitetet i Bergen ved navn Ståle Pallesen har dog svært ved at se pointen med forslaget, som han kalder for 'meget underligt'.

- Det bliver vanskeligt at koordinere ting. Hvordan ved man, når ting begynder og slutter? Som arbejde, møder og alle andre ting i verden, som styres af et ur, siger han til det norske medie Dagbladet.

