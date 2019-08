Træt af dyre taxaer? Her skal du overveje bussen

Her er det dyrest og billigst at køre i taxa

Det kan være en dyr fornøjelse at køre med taxa. I Danmark kan man snildt bruge 15 kroner på at holde for rødt i hyrevognen i et lyskryds.

Men hvis du ikke gider en dyr taxaregning, når du rejser, så er der gode råd at hente. Der er nemlig lande, hvor bussen helt klar er værd at overveje.

Virksomheden Taxi2Airport, der organiserer lufthavnstransfers for rejsende, har undersøgt, hvor det er billigst og dyrest at køre i taxa på verdensplan i 2019.

Se også: Uber udvider: Udskældt tjeneste vil starte på en frisk

Ifølge Taxi2Airport er Schweiz det dyreste land at køre hyrevogn. I alpelandet koster det 22,68 euro (170 kroner) at køre fem kilometer.

I Schweiz er det en god ide at overveje andre transportmidler, hvis man ikke vil have den store pengepung frem. En enkeltbillet i Zürichs offentlige transportmidler koster omkring 27 kroner.

Billigste lande

Ifølge Taxi2Airports undersøgelse er det billigste land Egypten. Her koster det kun 0,84 euro (6 kroner) at køre fem kilometer i hovedstaden Cairo. Til sammenligning koster det omkring 140 kroner for den samme tur i København.

Men selvom priserne for en taxa-tur er meget billig i nogle lande, så er det en god ide at forhandle priserne, før man sætter sig ind. Flere steder kan der blive lagt et 'turist'-gebyr oven i prisen.

Hvis du ikke orker at diskutere priser i en fortravlet storby, så kan du hoppe på Cairos metro. Det koster 1 egyptisk pund, som svarer til 40 danske øre.