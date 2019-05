Træt af flystøj: Mand har klaget 16.407 gange på et år

En britisk mand, som bor under tyve kilometer fra Liverpool John Lennon Airport, er ikke særlig vild med den støj, som fly producerer.

Det har han givet udtryk for ved at sende mange tusinde klager til lufthavnen på bare et år. Faktisk har den unavngivne mand sendt 16.407 klager over støjen på et år.

Det skriver BBC.

En talsperson fra lufthavnen fortæller, at manden nægter at tale med personalet, og at lufthavnens støjovervågningsudvalg adskiller mandens klager fra andre personers klager, ligesom de refererer til ham som 'Warrington-personen.'

En opgørelse viser, at han i de første tre måneder af 2019 stod bag alle på nær seks af de i alt 5.507 klager over støj, som blev indgivet til lufthavnen.

Sendte 842 mails på én dag

Tilbage i oktober sendte manden på én dag 842 klager til lufthavnen. Det svarer til, at manden mailede lufthavnen gennemsnitligt hvert 102. sekund uden at tage en pause for at sove på den ene dag.

Støjovervågningsudvalget har valgt at støtte lufthavnens beslutning om at stoppe med at svare på mandens klager eller at undersøge årsagen med begrundelsen, at mængden af klager 'synes uforholdsmæssig.'

- Den pågældende person, der bor cirka 10 mil fra lufthavnen i Warrington, har indgivet over 800 klager på en enkelt dag, hvor der faktisk var mindre end 200 tilfælde af flytrafik til og fra lufthavnen i Liverpool, fortæller en talsperson fra lufthavnen.

- Mange af disse klager vedrører fly, der ikke engang opererer her, og mens personale fra lufthavnens miljøafdeling har besøgt denne person for at diskutere klagerne, har personen valgt ikke at ville engagere sig med personalet, fortæller talspersonen.