Træt af mænd? Tag på hotel kun for kvinder

Nogle kvinder drømmer nok engang imellem om at komme helt væk fra mand og børn og få noget ro. Ikke kun fra deres egne, også andres mænd og børn.

Det har de muligheden for nu.

Et nyt hotel i Spanien er det første, hvor kun kvinder over 14 år har adgang. Det fire-stjernede hotel hedder Som Dona og ligger i Porto Cristo, Mallorca.

Ifølge hotellet tilbyder de wellnes, fitness, helse- og detoxophold samt pakker, som bringer kvindelige solo-rejsende sammen, så de kan socialisere og udforske, hvad Mallorca har at byde på. Og så selvfølgelig et totalt mandefrit-miljø.

Se også: Overraskende fund: Det regner med plastik

Da projektet blev annonceret sidste år, sagde Som Hotels direktør, Joan Enric Capellá, ifølge Lonely Planet, at 'virksomheden så et hul i markedet, som kom af en voksende trend kun med fokus på et kvindeligt publikum'.

I Spanien findes der allerede hoteller kun for voksne, kun for homoseksuelle og kun for veganere. Nu er hotelkæden Som Hotels de første til at åbne et hotel kun for kvinder.

Stigende interesse for kvindelige solo-rejsende

Virksomhederne er begyndt at få øje for, at kvindelige solo-rejsende er en ny guldgrube. Ifølge virksomheden Trekkblog, der undersøger rejsetrends, er interessen for solo-rejser for kvinder steget drastisk.

Ifølge dem steg den månedlige søge-volumen på 'solo female travel' på Google med 52 procent mellem 2016 og 2017. Så interessen er stor. Det var først i 2013, at søgningen begyndte på Google.

Se også: Diarré og benbrud: I dette land har vi flest rejseulykker

Den stigende interesse har fået mange hoteller til at lave hele etager, hvor værelserne kun er for kvinder.

Trenden er heller ikke gået de danske hoteller forbi.

Hotel Bella Sky på Amager åbnede i 2008 en etage, hvor mænd var udelukket. Den etage blev senere kendt ulovlig af Østre Landsret, som vurderede, at etagen var i strid med ligestillingsloven.