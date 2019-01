Træt pilot nær skyld i flykatastrofe i Billund

Dårlig planlægning og træthed var angiveligt direkte årsag til, at et fly fra det schweiziske flyselskab Darwin Airline var ualmindeligt tæt på at ende i en sand katastrofe, da det skulle lande i Billund tilbage i december 2015.

Det viser en undersøgelse foretaget af den schweiziske havarikommission, STSB, ifølge CheckIN.dk.

Bag kulisserne hos Havarikommissionen: Sådan opklarer vi et flystyrt

Flyet fra det nu konkursramte flyselskab, som på den omtalte flyvning fløj for det nu ligeledes konkursramte flyselskab Airberlin, måtte opgive landingen på grund af en alt for lav indflyvningshøjde, hvilket betyder, at piloten ikke kunne garantere, at flyet befandt sig i en sikker højde over eventuelle 'forhindringer' på jorden.

I første omgang valgte piloten at vende om og forsøge at lande igen, men måtte til sidst opgive og returnere til Berlin med de ombordværende 26 passagerer og tre besætningsmedlemmer.

Hændelsen blev efterfølgende kategoriseret som en 'alvorlig hændelse', og sagen blev derfor sendt videre til STSB, som altså nu - tre år senere - er kommet frem til årsagen til hændelsen, der kunne have fået fatale følger.

Efter fly-tragedie: Nu er Ryanair verdens sikreste flyselskab

Ændret vagtplan skyld i manglende søvn

Ifølge rapporten er en mangelfuld planlægning af flyvebanen samt en reduceret præstation af kaptajnen - højst sandsynligt på grund af træthed - de to faktorer, som direkte forårsagede, at indflyvningshøjden ikke blev overholdt 10. december.

I rapporten bliver der lagt vægt på, at piloten ikke havde sovet nok natten før flyvningen, da ændringer i vagtplanen betød, at han landede som passager i Prag klokken 22.32 lokal tid, hvorefter han blev hentet på sit hotel allerede klokken 05.20 morgenen efter, da han skulle starte sin arbejdsdag med en flyvning fra Prag til Berlin.

Det medførte, at piloten kun havde seks timer og 48 minutter til at blive transporteret til hotellet fra lufthavnen, checke ind, sove og gøre sig parat til afhentning, før han skulle flyve til den tyske hovedstad.

Samlet havde havde piloten fem flyvninger den pågældende dag, hvoraf turen til Billund var flyvning nummer fire.

Den schweiziske havarikommission har i rapporten afvist, at der var problemer med instrumentlandingssystemet ved indflyvningen til Billund. Det samme gør sig gældende, når det kommer til de vejrmæssige forhold på dagen.

Se også: Fly fra London ramt af lyn: Fløj videre til Indien