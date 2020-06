Trafiklys skal stoppe trængsel ved havnebade

De tre bemandede havnebade i København har overtaget et kendt og simpelt redskab til adfærdsregulering fra byrummet omkring dem: trafiklys.

Ved hjælp af grønt og rødt lys håber havnebadene, der ligger på henholdsvis Islands Brygge, Sluseholmen og ved Fisketorvet at kunne sikre, at badegæsterne holder den fornødne afstand.

Sammen med lyssignalerne er der nemlig blevet opstillet tællere, der holder øje med antallet af gæster og sender besked til lysreguleringen, når grænsen er nået.

Det skriver TV2 Lorry, der citerer en pressemeddelelse fra By & Havn.

Trafiklysene er en del af en samlet pakke af tiltag, der skal skabe større sikkerhed omkring de københavnske badearealer denne sommer. Håbet er ifølge Københavns kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde (AL), at man med tiltagene kan komme lidt af sommertrængslen i forkøbet.

- Havnen er byens blå byrum, der summer af liv hen over sommeren, og særligt i år forventer vi, at rigtig mange københavnere vil hoppe i vandet, når flere tilbringer ferien hjemme, siger Franciska Rosenkilde i pressemeddelelsen og tilføjer:

- Derfor gør vi brug af nogle nye tiltag ved havnebadene, så det bliver nemt at bade sikkert i havnen, ligesom vi løbende vil se på, om der kan gøres mere eller andet.

By og Havn: Svøm i begrænset tid

Blandt tiltagene er også håndsprit til gæsterne, ekstra afspritning af gelændere og afstandsopmærkning.

Sidstnævnte er ifølge TV2 Lorry også indført i de seks københavnske badezoner, hvor det ikke er muligt at tælle antallet af gæster på samme måde som ved havnebadene.

I pressemeddelelsen fremgår det desuden, at man som badegæst skal 'svømme i begrænset tid' og 'tage ophold et andet sted' - det er dog uklart, hvordan man konkret vil håndhæve dette.

- Udfordringen opstår på de varme dage, hvor alle gerne vil bruge en hel dag ved havnen med at bade og sole sig, men i år er det simpelthen ikke muligt. Hvis alle skal have mulighed for at bade, bliver vi nødt til at justere vores adfærd og vise hensyn til hinanden, siger adm. direktør i By & Havn, Anne Skovbro, i pressemeddelelsen og tilføjer:

- Det håber vi, at retningslinjerne for god badeadfærd vil hjælpe på vej.

