Transkønnet kvinde tvunget til at vise bryster i lufthavnen

En mandlig ansat ragede angiveligt først på kvindens bryster under BH'en, før han tvang hende til at tage den helt af

- Jeg kunne ikke se ham i ansigtet. Jeg åbnede bare min trøje for at vise ham min BH. Han beordrede mig derefter til at fjerne den (BH'en, red.), så det gjorde jeg, mens jeg forsøgte at skjule mine bryster.

Sådan fortæller en transkønnet kvinde, som er både rasende og rystet over, at hun i forbindelse med en flyvning til Dublin i Irland fra Luton Lufthavn i det nordlige London blev tvunget til at vise sine bryster.



Ifølge den 34-årige kvinde ved navn Lilith Carroll blev hun først raget på brysterne af en mandlig ansat i sikkerhedskontrollen, som tog hænderne ind under tøjet (og BH'en) på hende, fordi metaldetektoren bippede, da hun gik igennem.

- Jeg havde en forfærdelig traumatisk oplevelse i sikkerhedskontrollen inden min flyafgang klokken 20:05 fra Luton til Dublin, skriver den 34-årige på Twitter og fortsætter:

- Maskinen bippede, så jeg blev tvunget til en kropsvisitering, hvor en fyr visiterede mig og rørte mig på brysterne i et offentligt område.

Ifølge Lilith Carroll blev hun efterfølgende eskorteret ind i et rum, hvor hun blev tvunget til at tage trøjen af for at vise manden sin BH, men derefter blev hun beordret til at tage BH'en helt af.

- Jeg tror, de troede, jeg skjulte noget, og jeg følte, jeg blev nødt til at gøre, hvad de sagde, fordi jeg var bange for, at jeg i stedet blev tvunget til at tage alt tøjet af, eller at de ville tilbageholde mig, fordi jeg ikke ville samarbejde.

Blev tiltalt som mand

Udover 'ydmygelsen', som efterlod Lilith Carroll 'rystet og i tårer', så påstår den 34-årige kvinde også, at manden fra sikkerhedspersonalet blev ved med at tiltale hende som en mand, selvom hun blev ved med at rette ham.

- Jeg tror ikke, at han forstår, hvor pinefuldt det er. Han undskyldte, når han kaldte mig sir (hr, red.), men fortsatte alligevel med at gøre det, lyder det fra Lilith Carroll, som desuden fortæller, at hun på intet tidspunkt fik tilbudt at have en kvinde til at være til stede i forbindelse med den intime kropsvisitering.

- Jeg græder stadig og ryster efter episoden. Jeg har ikke lyst til at gå ud eller at spise. Jeg vil ikke have, at der er nogen, som ser mig, og jeg vil frygte alle flyveture gennem Storbritannien i fremtiden, lyder det fra Lilith Carroll, som har fået stor opbakning fra LGBT-miljøet, der blandt andet kæmper for transkønnedes rettigheder.

Det siger lufthavnen

Det britiske medie har konfronteret lufthavnen i Luton, som beklager hændelsen.

- Vi er ekstremt kede af at høre, at Lilith Carroll havde en dårlig oplevelse, da hun skulle igennem den obligatoriske sikkerhedskontrol, siger en talsperson til The Sun og fortsætter:

- Vi har undskyldt over for hende og har øjeblikkeligt startet en intern undersøgelse. I fremtiden vil vi i højere grad samarbejde med det lokale LGBT-samfund for at forbedre vores træning af sikkerhedspersonalet.

