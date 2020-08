Travl august: Så mange gange måtte livredderne i aktion

Livreddernes sæson er kort. Den begyndte de fleste steder 26. juni, og sluttede landet over 19. august med undtagelse af et par havnebade i Aarhus og København.

Med den koldeste juli i 22 år kunne livredderjobbet let være blevet synonym med en termokaffe og et lille hvil på øjet. Men sådan blev det ikke. Faktisk har det været den næst travleste livreddersæson inden for de sidste 10 år.

Nu kan livredderne fortjent tørre sveden af panden. For den voldsomme augustvarme fik solhungrende badegæster til at valfarte til de danske strande. Og det gav pludselig travlhed efter, at mange livreddere i juli havde spejdet ud over mere eller mindre tomme strande.

Tal fra TrygFonden Kystlivredning viser, at livredderne i år har gennemført 67.514 indsatser, hvoraf 32 aktioner har involveret personer i livsfare. Til sammenligning var der 67.480 indsatser i 2019 med 12 aktioner, hvor personer blev vurderet i livsfare, mens der i 2018 – en historisk varm sommer – var 88.355 indsatser, hvoraf 52 blev vurderet at være livreddende.

Fralandsvinden har været årets store synder. Den har været årsag til langt de fleste redningsaktioner gennem sæsonen. Bare i den forløbne halvanden uge er 10 personer blevet hjulpet i land efter at have kæmpet med vinden.

Opfordringen fra landets livreddere lyder derfor på, at badegæsterne skal passe ekstra godt på nu, hvor livredderne takker af.

Badevandet er stadig glimrende, og til godt ind i efteråret bruger mange vandet til både svømning, kitesurfing og kajaksejlads. Men nu er der ingen til at holde øje, og derfor gælder det for alvor om at følge de fem baderåd.

