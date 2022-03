Travlt i Lalandia: Mangler 300 medarbejdere

Den 9. juni står et splinternyt Lalandia til at åbne i Søndervig.

Byggeriet er allerede godt på vej, og man begynder at kunne mere end ane konturerne til det gigantiske badeland.

Der er bare et problem.

Selv om bygningerne så småt er ved at være i hus, så mangler noget ret så centralt at falde på plads. Medarbejderne.

Vandlandet mangler nemlig at få afsat hele 300 stillinger før åbningsdagen.

Det skriver TV 2 Midtvest.

​​På grund af manglen på medarbejdere inviterede Lalandia til jobdag i det lokale golfcenter lørdag.

- Vi sætter alle sejl ind på, at vi kan få besat vores funktioner, så vi kan få startet godt op, og det bruger vi alt vores krudt på lige nu, siger Bjarne Bach Hansen, centerdirektør for Lalandia Søndervig, som satser på at finde medarbejdere til samtlige af de 300 stillinger.

Jobcentret i Ringkøbing-Skjern Kommune deltog også i jobdagen. Selv om kommunen har en af landets laveste ledighedsprocenter, så lyder meldingen, at der er brug for jobs i området.

