Tre døde på otte dage: Turist faldt i døden ved Grand Canyon

Årligt dør gennemsnitligt 12 turister ved Grand Canyon, men inden for de seneste otte dage har tre personer mistet livet ved den smukke kløft. To af personerne er faldet ud over en kant, mens den tredje blev fundet død i et skovområde, og den sag efterforskes stadig.

Det fortæller CNN.

Det seneste tilfælde skete onsdag, hvor en 67-årig mand faldt ud over en klippekant tæt ved Yavapai Geology Museum på kløftens sydlige kant.

Park-rangere fandt liget af manden omkring 120 meter neden for kanten, og både helikopter og redningsmandskab blev tilkaldt for at få hentet liget.

I sidste uge døde to personer, mens de besøgte Grand Canyon.

Sidste torsdag døde en mand fra Hong Kong. Han var i færd med at tage billeder af sig selv, da han gled og faldt ud over en kant.

Efterforskes stadig

Manden fra Hong Kong var en del af en gruppe, som besøgte observationsstedet Eagle Point ved Grand Canyon, og han faldt angiveligt ud over kanten, da han var ved at tage en selfie.

- Tanker og bønner fra alle Grand Canyon West-medarbejdere går til de efterladte til denne person og medlemmerne af turgruppen, lød det i den forbindelse fra turistdestinationen.

Det ene af de tre dødsfald skyldes ifølge Vanessa Ceja-Cervantes, talsperson for Grand Canyon National Park, ikke et fald. Til CNN fortæller hun, at det var en udenlandsk statsborger, hvis lig blev fundet d. 26. marts i et skovområde i parken.

En medicinsk efterforskning af liget er igangsat.

- Gennemsnitligt dør der 12 personer årligt i parken, men kun en lille procentdel af disse er fald-ulykker, siger Ceja-Cervantes til CNN.

- Andre årsager rangerer fra varme, over drukneulykker til medicinske grunde og mere, siger hun.

