Tre etagers motorvej er en turistattraktion

Folk valfarter nu til den usædvanlige motorvej for at tage selfies

På bjerget Tianlong i det nordlige Kina har man for nyligt indviet en vej, der har flere etager end den har spor.

Vejen har nemlig et spor i hver retning, men på et udvalgt sted strækker den sig til gengæld over tre etager i noget, der til forveksling kunne ligne en nedkørsel fra et p-hus, skriver AOL.

Det vides ikke hvad formålet med flere etager er, men vejen har nu udviklet sig til lidt af et tilløbsstykke.

Således strømmer lokale til for at lokale til for at tage selfies på og foran vejen ifølge AOL og Tourism News Live.

Der er brugt mere end 7000 tons stål til at opføre den 350 meter høje struktur, som du kan se droneoptagelser af over artiklen.

