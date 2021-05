Tre løveunger født i Odense Zoo

De kan være dødsensfarlige, men også søde, nuttede og buttede.

Vi taler om løver, og dem er der netop blevet født tre af i Odense Zoo.

Det skriver den danske dyrepark i et opslag på Facebook, hvor der også medfølger en hjerteskærende video af den lille løvefamilie.

- Hunnen Nunu har fået tre små killinger, lyder det i opslaget.

- Killingerne er stadig i løvestalden med mor, og vi skal nok sige til, når de bliver så store, at man kan opleve dem ved selvsyn.

Unge forældre

Der er tale om en ung løveflok, får både mor og far er kun lidt over to år.

Ifølge TV 2 Fyn, der har talt med Danni Larsen, der er presseansvarlig i Odense Zoo, blev to af løverne født natten til søndag, mens den tredje lod vente til formiddagen.

- Alt ser ud til at forløbe, som det skal, og Nunu passer ungerne fint, selv om hun er førstegangsmor, siger han.

Det er endnu for tidligt at sige noget om løveungernes køn. Først skal moren og hendes tre killinger have ro til at lære hinanden at kende.