Tre meter lang slange i supermarked

Mandag havde australske Helaina Alati en usædvanlig oplevelse, da hun handlede i dagligvarebutikken Woolsworths i Sydney, Australien.

Den 25-årige kvinde stod nemlig ansigt til ansigt med en tre meter lang pytonslange, der havde forvildet sig ind i supermarkedet, og som nu kom til syne fra en varehylde med krydderier.

- Jeg vendte bare mit hoved, og der var slangen omkring 20 centimeter fra mit ansigt og kiggede direkte på mig, fortæller Helaina Alati om episoden til BBC.

Heldigvis var slangen en såkaldt centralaustralsk diamantpyton, og den er således ikke giftig. Det kunne Helaina Alati hurtigt gennemskue, idet hun arbejder som livredder for vilde dyr, hvilket både var til gavn for hende selv og slangen.

Hermed undgik Helaina Alati at gå i panik, hvor hun i stedet fandt sig tid og overskud til at filme slangens usædvanlige tilholdssted.

- Slangen så direkte på mig hele tiden. Nærmest som om, at den sagde 'Vil du venligst tage mig udenfor?', siger Helaina Alati.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Det var et ligeledes uvant syn, de ansatte og kunderne fik sig i den thailandske by Nakhon Pathom, hvor en to meter lang båndvaran havde møvet sig ind i butikken for at kravle rundt på butikshylder og ødelægge varer i april.