Trods advarsel: Turister flokkes til sprudlende vulkan

Det er ikke hver dag, at du har chancen for at komme helt tæt på et vulkanudbrud og dermed sikre dig en selfie med glødende lava som baggrund til Instagram.

Mange af de omkring 200.000 indbyggere i Reykjavik holdt sig da heller ikke tilbage, da chancen opstod i denne weekend.

Fredag aften gik den største vulkan på Reykjanes-halvøen i det sydvestlige Island nemlig i udbrud for første gang i 6000 år.

Den ligger blot 30 kilometer fra den islandske hovedstad, og det har fristet en del nysgerrige sjæle til at tage på weekendtur til den sprudlende vulkan.

Der er ikke tale om et vulkanudbrud af den eksplosive slags, hvor en stor askesky bliver sendt op i luften. I stedet flyder en konstant strøm af lava fra en 600-700 meter dyb sprække i jorden. Foto: Jeremie Richard/Ritzau Scanpix

Men det kan være farligt, og myndighederne frygter, at turisterne ikke udviser den tilstrækkelige forsigtighed. Det skriver dr.dk, der har talt med Steinar Thor Kristinsson, der er koordinator for Grindavik Search and Rescue Team.

- Folk kommer med for dårligt udstyr, og det er vanskelige forhold. Det er farlig lava, det er mørkt, og turen tager et par timer. Det er folk ikke klar over.

Hold afstand

Allerede fredag aften opfordrede islandsk politi på Twitter folk til at lukke vinduer og holde sig indendørs af hensyn til de farlige gasser, som vulkanen udleder.

Nogle turister vover sig tættere på den glohede magma end anbefalet af myndighederne. Foto: Kristinn Magnusson/Ritzau Scanpix

Lørdag formiddag skrev Islands Meteorologiske Institut i et andet opslag på Twitter, at gasserne ikke ser ud til at udgøre så stort et problem som frygtet - med mindre man altså kommer for tæt på.

Nordisk Vulkanologisk Institut på Islands Universitet oplyser til dr.dk, at vulkanske gasser i store nok koncentrationer kan udgøre en fare for mennesker.

Vulkanen ligger ved bjerget Fagradalsfjall på Reykjanes-halvøen i det sydvestlige Island og er ikke mere end en rask cykeltur væk fra den islandske hovedstad. Foto: Kristinn Magnusson/Ritzau Scanpix

Lige nu er der dog tale om et relativt roligt vulkanudbrud, hvor der flyder lava ud fra en sprække i jorden ved bjerget Fagradalsfjall.

Den pågældende vulkan har ligget i dvale i 6000 år, og man skal 781 år tilbage for at finde et vulkanudbrud af en tilsvarende størrelse i nærheden af Islands hovedstad.

