Trods anbefaling: Flyselskab satser stort på rejser til Tyrkiet

For at et land er 'åbent' skal det have under 20 smittede pr. 100.000 indbyggere pr. uge, skriver Udenrigsministeriet.

På DR kan man se, hvor mange nye smittefælde de enkelte lande har.

To lande - Sverige og Portugal - opfylder torsdag ikke det kriterie. Her er status på nogle af de lande, som danske turister oftest rejser til:

* Sverige: 75,1.

* Portugal: 20,2.

* Storbritannien: 13,7.

* Spanien: 5,1.

* Frankrig: 4,1.

* Italien 3,4.

* Tyskland: 2,5.

* Grækenland: 1,3.

Disse europæiske lande må du ifølge TV2 rejse til efter 27. juni på nuværende tidspunkt.

Belgien

Bulgarien

Cypern

Estland

Finland

Frankrig

Grækenland

Irland

Island

Italien

Kroatien

Letland

Liechtenstein

Litauen

Luxembourg

Malta

Norge

Holland

Polen

Rumænien

Schweiz

Slovakiet

Slovenien

Spanien

Storbritannien

Tjekkiet

Tyskland

Ungarn

Østrig

Udenrigsministeriet har ikke en model på plads for lande uden for Europa, da pandemien fortsat hærger her.

Rejsevejledningerne er kun anbefalingerne. Det er dermed ikke ulovligt, hvis man ikke følger dem.