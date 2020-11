Trods corona: Mange danskere vil på skiferie

Næsten halvdelen af danskerne forventer at kunne tage på skiferie i denne sæson

Flere svenske regioner beder skiturister om at holde sig væk, i Østrig har de lukket ned for næsten enhver social kontakt, og generelt kan udsigterne til at komme på skiferie i denne sæson 2020/2021 godt synes en anelse dystre.

Alligevel forventer næsten halvdelen, 46 procent af danskerne at komme på skiferie i denne sæson trods coronapandemien.

Det skriver skimedierne Riders.dk og Xlife Media, som for anden gang i år har spurgt over 1500 personer om deres forventninger til skisæsonen.

Selvom der er en mindre nedgang i antallet, som forventer at komme på skiferie i den nye undersøgelse sammenlignet med den tidligere, er der stadig mange, der håber på det bedste situationen taget i betragtning.

- Da vi i sommer foretog en undersøgelse, viste den, at blot otte procent af vores brugere var pessimistiske. De forventede ikke at komme lige så meget på ski, som de plejer. Det tal er i oktober måned oppe på 18 procent. Omvendt forventer 46 procent dog forsat, at de vil komme lige så meget på ski, og omkring 36 procent afventer situationen, siger Ole Takai, der er direktør og partner i Xlife Media.

Ny skilift slår verdensrekord

Mindre afterski

Netop skiturister var i fokus tilbage i februar og marts, da verden for alvor fik øjnene op for coronavirus.

Blandt andet blev en særlig bar i den østrigske skiby Ischgl verdensberømt, fordi et stort smitteudbrud kunne spores tilbage til baren og en vis fløjte.

Derfor har langt de fleste skilande ifølge skimedierne valgt at lægge en kraftig dæmper på afterski eller helt forbyde det.

Løbende kommer der ændringer i rejserestriktionerne, ligesom de generelle forholdsregler, vi ser ude i samfundet, også vil være en del af skidestinationernes forholdsregler og restriktioner.

I forhold til skiløb skal man blandt andet bære maske i liften, man må kun stå eller sidde i lift sammen med folk, man rejser sammen med. Derudover har mange destinationer tilpasset deres liftkøer, så man kan stå med én skistavs længde imellem, og de forsøger at undgå kø ved at udvide åbningstiden og at køre med fuld kapacitet i hele åbningstiden.

Færgeruter lukker til Norge og Tyskland