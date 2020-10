Trods få smittede: Tyske turister aflyser ferien

Sommerhusejere på Bornholm må være en smule bitre over at høre under Region Hovedstaden i disse dage.

Med blot 13 coronatilfælde per 100.000 indbyggere over de seneste syv dage har øen et af de laveste antal nysmittede i Danmark. Til sammenligning har Ishøj og Rødovre i samme periode haft henholdsvis 219 og 202 smittede per 100.000 indbyggere, viser en opgørelse fra Statens Serum Institut.

Men det er alt sammen uden betydning for tyske turister.

De er underlagt krav om 14 dages karantæne ved hjemkomst fra Region Hovedstaden, som Bornholm altså hører under.

Og derfor aflyser mange tyskere nu deres planlagte efterårsferie på solskinsøen.

Det skriver TV 2 Bornholm.

Tyskland indfører karantænekrav for Hovedstadsområdet

80 procent har aflyst

TV 2 Bornholm har ringet til en række bornholmske udlejningsbureauer, og de melder alle om et stort antal aflysninger fra tyske turister.

Feriepartner Bornholm står for udlejning af 540 feriehuse på Bornholm, hvoraf 70 procent bliver booket at tyskere. Den seneste uge har en tredjedel aflyst.

Hos Novasol/Dansommer Bornholm, der har nøglerne til 500 feriehuse på Bornholm, har man den seneste uge fået fem-ti afbestillinger om dagen fra tyske turister.

Værst ser det ud for Dancenter Bornholm, der fortæller, at 80 procent af deres tyske turister har aflyst.

Lidt trøst er der dog at hente for udlejningsbureauerne. Flere steder har danskere nemlig stået på spring og overtaget de ledige sommerhuse, skriver TV 2 Bornholm.