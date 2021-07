Trods startpris på 450.000: Billetter til krydstogt revet væk

Hvad skal du bruge dit 2024 på?

Medmindre du har en ph.d.-afhandling i støbeskeen eller træner op til OL i Paris, kan det være svært at give et detaljeret svar på det spørgsmål på nuværende tidspunkt. Ikke desto mindre har op mod 700 mennesker netop besluttet, at en stor del af året skal stå i feriens tegn.

De har nemlig købt billet til en knap fem måneder lang jordomrejse ombord på krydstogtskibet Seven Seas Mariner. Og det uden at dvæle særlig længe ved skranken. For samtlige billetter blev udsolgt på under tre timer til trods for deres pris på mellem 450.000 og 1,2 mio. kroner.

Det skriver USA Today.

Den korte salgsperiode er en ny rekord for Regent Seven Seas Cruises, der står bag rejsen. Sidste gang, man formåede at fylde et krydstogtskib så hurtigt, var ved salget af den planlagte jordomrejse i 2023. Også her tog det ifølge selskabet kun få timer.

Spørger man selskabets direktør Jason Montague, skal en del af årsagen findes i coronapandemien:

- For vores gæster er jordomrejsen i 2024 meget mere end en krydstogtrejse – det er en tilbagevenden til normalitet, siger han i en pressemeddelelse.

Gæsterne på Seven Seas Mariner vil i løbet af rejsen bevæge sig 34.500 sømil, besøge 31 lande og opleve bl.a. Mellemamerika, Australien, New Zealand, Asien, Mellemøsten og Middelhavet.

Det gør det blandt andet også muligt at besøge op mod 61 af seværdighederne på Unescos World Heritage-liste, lover selskabet.