Trods uhyggelig afsløring: Dansk attraktion hyldet i udlandet

Det er blevet kaldt et 'skandale-projekt', og kan i allerværste - men meget usandsynlige - tilfælde risikere at koge besøgende skiløbere ihjel.

Men nu høster Danmarks nye skibakke på forbrændingsanlægget Amagerforbrænding, CopenHill, internationale roser, efter en video er blevet offentliggjort, hvor freestyle-skiløberen Jesper Tjäder blærer sig hele vejen ned ad skibakken.

Ny skibakke åbnet: - Jeg er så skuffet

I videoen, som du kan se over artiklen, giver Jesper Tjäder, som har været med til to vinter-OL, en forsmag på, hvad der venter danskerne, når de får lov til at tage CopenHill, også kendt som Amager Bakke, i brug.

- Man tror næsten ikke på det, når man hører, at man i Danmark kan stå på ski ned ovenpå verdens reneste affaldsforbrænding, men Jesper Tjäder giver syn for sagen. Det er nogle helt utrolige billeder, og det har fanget den internationale presses opmærksomhed, siger Morten Friis-Olsen fra Audi, der står bag videoen.

'Ekstraordinært'

Britiske BBC kalder det ’ekstraordinært’, mens franske L’équipe omtaler det som ’overraskende’. Den internationale bevågenhed går ikke kun på Jesper Tjäders talent inden for freestyle-skiløb, men især også på, at man i Danmark er gået forrest inden for innovativ arkitektur og bæredygtig omstilling.

Også gennem de sociale medier er CopenHill med Bjarke Ingels og Jesper Tjäder blevet set. På en uge er videoen blevet spredt via Instagram, Facebook og YouTube, hvor flere end 2 mio. har set den.

CopenHill forventer at kunne åbne for hele pisten i løbet af sommeren.

Glasgulv slår revner under turister i 457 meters højde