Troede det var en eksklusiv rejse: Spiste madpakker ved motorvej

Nogle gange lever vores forventninger ikke op til virkeligheden.

I oktober 2018 rejste en gæst på en 16-dages rundrejse til Oman og Zanzibar i Tanzania. Den var udbudt som 'årets rejse', men pakkerejsen med rejsebureauet Victors Farmor levede slet ikke op til gæstens forventninger, som krævede alle penge tilbage.

Gæsten indleder klagen til Pakkerejse-Ankenævnet således:

'Når man udbyder 'årets rejse', tænker man, at så er det noget ganske særligt. Hvorfor skulle det ellers hedde 'årets rejse'? Jeg tænkte, det bliver nok mere eksklusivt end de andre almindelige Viktors Farmor-ture', skriver klageren til Pakkerejse-Ankenævnet.

Herefter fortæller gæsten om en uinteresseret rejseleder, dårlige værelser og forældet viden på de guidede ture samt dårlig koordination af rejsen generelt.

Picnic ved motorvej

Klageren var i det hele taget ikke tilfreds med indholdet af rejsen i forhold til prisen, som lød på 33.225 kroner.

Maden var ifølge klageren også et kapitel for sig selv.

'Vi (rejsebureauet red.) købte ind til frokost i supermarkeder, mens vores chauffører og guider købte lækre sandwich og varme retter. Det var pinligt, primitivt ud over alle grænser, og grænseoverskridende, at vi blev bedt om at sætte os de mest uhumske steder og spise. Ved parkeringspladser, under et træ foran fortet i Nizwa, op til støjende motorveje, ved affaldsbunker etc.', skriver klageren.

Afviste klagerens påstande

Men klageren har nok hæftet sig for meget ved Victors Farmors beskrivelse af rejsen som 'årets rejse', uden egentlig at gennemgå programmet før købet.

I sagsfremstillingen afviser Victors Farmor klagerens påstande og kalder dem i visse tilfælde usande. De mener, at klageren ikke har læst programmet for turen ordentligt inden købet. De skriver blandt andet:

'Angående picnic foran fortet i Nizwa: I sad i en skyggepavillon med havet som baggrund, I sad under det store træ ved Jabrin fortet, og I sad i Wadi Ghul i et fantastisk landskab. Måltiderne kunne kun indtages som picnic, da der ikke var ordentlige spisesteder de dage, I var på tur i Salalah. Det er nævnt i programmet for turen. (...) Det stod tydeligt i programmet, at der var picnics undervejs, du har haft mulighed for ikke at tilmelde dig rejsen, men valgte at tilmelde dig rejsen'.

'Du er misundelig på de andre'

Rejsebureauet mener heller ikke, at klageren har ret i, at værelserne på turen var dårlige.



'Dit problem er nok ikke standarden på dit værelse, men snarere, at du var misundelig, som understreges af, at du har taget fotos af de andre værelser', skriver Victors Farmor.

Intet medhold

Pakkerejse-Ankenævnet afgjorde sagen den 10. maj 2019, hvor de afviste klagerens krav om at få alle pengene tilbage eller en ny rejse i kompensation.

Nævnet mente ikke, at klageren kunne bevise den manglende service samt den utilfredsstillende standard af forplejning og værelser. De skriver blandt andet i deres afgørelse.

'Efter Ankenævnets opfattelse må man ved at deltage i et så omfattende rundrejsearrangement være forberedt på, at der kan forekomme visse afvigelser fra dag-til-dag programmet. Sådanne afvigelser kan ganske vist virke generende, men kan i forhold til aftalegrundlaget efter en helhedsvurdering ikke anses for mangler'.