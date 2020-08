Troede forsikringen dækkede: Kostede mor 15.000 kr.

Det kan blive en dyr fornøjelse ikke at læse forsikringsbetingelserne grundigt igennem, inden man accepterer. Det lærte en turist på den hårde måde, da hun måtte afbestille sin ferie på grund af sygdom.

Vedkommende mente at have købt en fuldt dækkende forsikring, og i en klage til Pakkerejse-Ankenævnet med kendelse afsagt 25. marts 2020 forlanger klageren at få refunderet hele betalingen på rejsen til 15.331 kroner på grund af 'misvisende oplysninger om forsikringsforhold ved bestilling af rejsen.'

Sygdom på afrejsedagen

Klageren og dennes femårige søn havde bestilt en uges afslapning i Balchik, Bulgarien, fra 21.-28. juli 2019. Desværre vågnede sønnen på afrejsedagen med udslæt over hele kroppen. Efter vagtlægens diagnosticering fik klageren af rejsearrangøren Spies at vide, at de ikke tillod tjek ind under sygdom, og mor og søn måtte droppe at komme afsted.

Efter et par dage fik moren dog afslag på refundering af rejsens pris, fordi hun ikke havde tegnet en afbestillingsforsikring.

'Det er korrekt, at jeg ved bestilling får tre valg: Afbestillingsforsikring, supplementforsikring og fuldt dækkende rejseforsikring. For mig er fuldt dækkende ensbetydende med fuldt dækkende!'

'I gør ingen steder opmærksom på, man skal have både afbestillings- og rejseforsikring!?', skriver moren efterfølgende i en mail til Spies.

Bestilling på eget ansvar

Spies svarer ifølge sagsfremstillingen i Pakkerejse-Ankenævnet, at det er ens eget ansvar at sikre sig, at det bestilte stemmer overens med det ønskede. De henviser til linket til forsikringsbetingelserne, når man bestiller på hjemmesiden. Betingelserne fremgår desuden under hver af de tre forskellige forsikringstyper, de tilbyder.

'Vi må derfor gå ud fra, at klager har accepteret og læst rejsebetingelserne ved sin bekræftelse af bestillingen', skriver rejsearrangøren i en mail til Ankenævnet.

Ifølge Ankenævnets kendelse er der da heller ikke noget at komme efter.

'Klageren har derfor ikke med rette kunnet forvente, at den tilkøbte rejseforsikring, uanset betegnelsen 'fuldt dækkende...' også indeholdt en afbestillingsforsikring og dermed ville dække i tilfælde af afbestilling af rejsen pga. sygdom hos en rejsende forud for afrejsen', skriver Pakke-Rejseankenævnet, der dermed ikke gav klageren medhold.

