Tropeparadis registrerer første coronatilfælde

Det må være specielt at følge med i avisernes udlandsspalter, hvis man bor på Marshalløerne, der ligger langt ude i Stillehavet.

Her må man antage, at der har været nok af læsestof om coronavirus og dens effekt på verdenssamfundet, og alt imens har sundhedsmyndighederne på Marshalløerne ikke registreret et eneste smittetilfælde.

Det ændrede sig tirsdag, da et amerikansk militærfly ankom fra Honolulu på Hawaii.

Ombord var nemlig en 35-årig mand og en 46-årig kvinde. De blev begge testet positiv ved ankomst til Kwajalein-atollen, hvor USA har en militærbase.

Det skriver BBC.

Første gang i 120 år: Skjult koralrev fundet ud for Australiens kyst

Regering: Gå ikke i panik

Dermed har Marshalløerne registreret sine første to tilfælde af coronavirus.

Der er dog ingen grund til panik, fastslår myndighederne i den selvstyrende nation, der har et nært forhold til USA, som støtter landet økonomisk og sikkerhedsmæssigt.

- Virksomheder og offentlige institutioner fortsætter indtil videre som normalt, lyder det i en regeringserklæring.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Der bor omkring 60.000 mennesker på øgruppen, der er kendt for hvide sandstrande. Foto: Kurt Cotoaga/Unsplash

Der bliver da heller ikke taget nogen chancer med de smittede amerikanere. De er begge i isolation på militærbasen uden mulighed for at sprede smitten til landets befolkning.

Mange stillehavsøer er coronafri

Marshalløerne lukkede sine grænser for resten af verden i marts.

I juni lempede landet dog på sine restriktioner, så det blev tilladt for ansatte på den amerikanske militærbase på Kwajalein at få adgang til i landet, hvis de gik i karantæne i tre uger ved ankomst.

Øgruppens regering opfordrer fortsat til, at alle landets knap 60.000 indbyggere har et forråd af mad og medicin til mindst to uger.

Flere af de små ønationer i Stillehavet har klaret sig igennem pandemien uden smittede, hvilket først og fremmest er et resultat af lukkede grænser.

Kiribati, Mikronesien, Nauru, Palau, Samoa, Tonga, Tuvalu og Vanuatu menes alle stadig at være fri for coronavirus, skriver BBC.

Par på bryllupsrejse fanget på femstjernet hotel i Maldiverne