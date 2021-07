Truet dyreart nyder godt af pandemien

En ny undersøgelse viser, at havskildpadden af arten caretta caretta har haft bedre mulighed for at yngle efter coronapandemien

Coronapandemiens indtog har også haft positive følger. For ifølge et nyt studie trives den truede havskildpadde af arten Caretta caretta nu bedre end før.

Det skriver The Guardian.

Havskildpaddernes nyvundne trivsel skal ses i lyset af, at pandemien har fået antallet af turister i Grækenland til at falde drastisk. Et af skildpaddens største ynglesteder i Middelhavet er nemlig den græske ø Zakynthos, som også er blandt Grækenlands mest besøgte.

En million mennesker plejer hvert år at lægge vejen forbi øen, og det har førhen haft konsekvenser for skildpadderne, når de skulle ind på land og lægge æg. Det kan nemlig være svært at yngle, hvis solsenge, turister og parasoller fylder.

Rekordår for reder

Det er svært at bevise, at masseturismen direkte er skyld i, at havskildpadderne ikke kan yngle, men uden turister på stranden har det tilsyneladende været nemmere for dem at komme op på land.

I hvert fald slog antallet af reder fundet på Zakynthos rekord sidste år. Det fortæller Gail Schofield, der forsker i dyreliv og har været med til at lave undersøgelsen.

Pusterummet kan dog blive kort, for turismen er allerede begyndt at vende tilbage til Grækenland, og øen er så småt ved at blive fyldt med festglade gæster igen.