Truet skildpadde vil lægge æg - men nu er der landingsbane på stranden

Den stakkels forvirrede skildpadde kom tilbage til stranden for at lægge æg

Et tankevækkende billede fra Twitter af en forvirret grøn havskildpadde går lige nu verden rundt.

Havskildpadder vender ofte tilbage til den strand, hvor de selv blev født, når de skal lægge æg, og det var ifølge blandt andre Independent og det maldiviske medie Edition det, denne hunskildpadde havde gjort.

Men billedet viser, hvordan havskildpadden endte med at lægge sine tre æg midt på asfalten, fordi der i mellemtiden er blevet anlagt en landingsbane til en kommende lufthavn på øen Maafaru på Maldiverne.

- På trods af forhindringen med landingsbanen, er hyppigheden, med hvilken havskildpadderne besøger øen for at yngle, uændret, siger en kilde fra øens lokale byråd til det lokale medie.

På trods af det tragiske billede, lyder meldingen heldigvis, at skildpadden har det godt og blev hjulpet tilbage i havet af lokale.

Lufthavnen på Maafaru er endnu ikke færdigbygget, men planen er, at der skal være plads til i alt seks fly. Desuden skal der opføres et hotel på stranden.

Præsidenten på Maldiverne, Abdulla Yameen Abdul Gayoom, har tidligere fortalt i medierne, at lufthavnen, der forventes at komme til at koste omkring 400 millioner danske kroner, er en gave fra de Forenede Arabiske Emirater.

