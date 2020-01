Trump sætter en stopper for gravides 'fødselsturisme'

Trumps administration indfører nye visumregler, som sigter mod at ramme den såkaldte 'fødselsturisme' til landet.

Det er blevet en udbredt praksis for kvinder, især fra Rusland og Kina, at rejse til USA for at føde og dermed give deres børn mulighed for at få amerikansk statsborgerskab. Trump vil gerne fjerne loven, der giver alle født på amerikansk jord ret til at få statsborgerskab, men i første omgang har Det Hvide Hus prioriteret at stramme visumreglerne.

Stramningerne træder i kraft i dag. Det skriver Time.

Under de nye regler vil gravide visumansøgere blive afvist, medmindre de kan bevise, at de kommer til USA for at føde af medicinske grunde, og at de selv kan betale for omkostningerne. De kan også komme ind, hvis de har en anden god grund, men ikke hvis grunden bare er, at de gerne vil have, at deres barn får et amerikansk pas.

Flypassager snyder sig gravid: Ville undgå bagagegebyr

Trussel mod national sikkerhed

Ifølge Time vil myndighederne ikke spørge alle kvindelige visumansøgere, om de er gravide. De vil kun spørge, hvis de har grund til at tro, at ansøgeren er gravid.

Selv hvis kvinden er gravid og måske kommer til at føde i USA, så kan hun stadig godt opnå visum, hvis hun kan bevise en rimelig grund, som for eksempel at hun skal besøge en syg eller døende slægtning eller skal deltage i et forretningsmøde eller i en konference.

Myndighederne slår fast, at reglerne ikke vil gælde for nogle af de 39 lande, som er en del af det såkaldte Visa Waiver Program. Derfor vil de nye regler ikke få betydning for gravide danskere.

- Lukningen af dette smuthul for indvandring vil bekæmpe dette misbrug og beskytte USA fra denne praksis, som udgør en trussel mod den nationale sikkerhed. Loven forsvarer også amerikanske skatteydere fra, at deres hårdt tjente penge skal finansiere fødselsturisme. Integriteten af amerikansk statsborgerskab må beskyttes, siger pressesekretæren for Det Hvide Hus Stephanie Grisham til Time.

Det vides ikke, hvor mange kvinder der rejser til USA for at føde og bruge loven om indfødsret. Men det tyder på, at det har udviklet sig til en lukrativ forretning for virksomheder, der tilbyder kvinderne at stå for alt det praktiske. Reklamer for disse firmaer viser, at de taget op til 80.000 dollars (542.678 kroner) for at hjælpe kvinderne.

Børn født på fly: Hvad er deres nationalitet?