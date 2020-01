Trump truer Irans kulturskatte: Her er nogle af de mest betydningsfulde

Iran er fyldt med smuk, historisk kulturarv, og disse steder er med et enkelt tweet fra Donald Trump blevet et potentielt mål for militære angreb

Det betragtes som en krigsforbrydelse at gå til angreb på steder med kulturarv.

I et tweet lørdag aften skriver USA's præsident, at hvis Iran rammer amerikanere eller amerikanske aktiver, så er USA klar til at ramme 52 iranske steder, 'nogle på et meget højt niveau og vigtige for Iran og den iranske kultur'.

Tweetet har fået flere officielle kilder, Unesco og FN til at gå ud og minde om, at det er en krigsforbrydelse at målrette angreb mod steder med kulturarv.

Den Internationale Straffedomstol i Haag, som dømmer i sager om krigsforbrydelser, dømte for første gang i en sag om ødelæggelse af kulturarv i 2016, hvor de fandt manden Ahmad Al Faqi Al Mahdi fra den islamiske milits Ansar Dine skyldig i at ødelægge historiske og religiøse bygninger i Timbuktu, Mali. Han blev idømt ni års fængsel.

Se også: Unesco fjerner 'racistisk' karneval fra kulturarvsliste

- Kultur- og naturarv er universelle for fred og dialog mellem mennesker, hvilket det internationale samfund har en pligt til at beskytte og bevare for fremtidige generationer, siger Audrey Azoulay, generaldirektør for Unesco ifølge CNN.

Generaldirektøren har været ude at minde om, at der findes flere konventioner, der både er ratificeret af USA og Iran, som forbyder angreb på steder med kulturarv.

Iran har 24 steder, som er på Unescos Verdensarvsliste. Stederne er udpeget som værende af særlig betydning for menneskeheden på grund af deres enestående kultur eller natur.

Se også: Kunstner i stormvejr: Folk raser over gult 'mesterværk' på historisk borg

Persepolis

Ruinerne fra den antikke by Persepolis er en af de bedst kendte seværdigheder i Iran. Byen blev grundlagt i 518 f.Kr. og var hovedstad i det Achæmenidiske rige. Ifølge Unesco er det et af 'verdens største arkæologiske steder'.

Kongerne, som byggede Persepolis, var inspireret af arkitektoniske modeller fra Mesopotamien. Foto: Unesco

Jamehmoskéen i Isfahan

Moskeen er med over 20.000 kvadratmeter en af de største moskeer i Iran. Byggeriet startede i år 841 e.Kr. Stedet viser udviklingen af moskeernes arkitektur over århundreder og er 'en prototype på senere designs af moskeer i hele Centralasien', skriver Unesco.

Moskeen kan ses som en illustration på udviklingen i moskeernes arkitektur over 12 århundreder, med start i 841. Foto: Tripadvisor

Tchogha Zabil

Ruinerne af den hellige by i kongeriget Elam er omringet af tre store mure, som daterer tilbage til 1250 f.Kr., ifølge Unesco.

Ifølge Unesco blev byen aldrig bygget færdig, fordi den blev invaderet af Assurbanipal, konge af af ​​det neo-assyriske imperium. Dette viser de mange tusind ubrugte mursten på stedet. Foto: Colourbox

Den historiske by i Yasd

Den gamle by ligger inde i det moderne Yasd og 'vidner om, at mennesket har været i stand til at bruge få ressourcer intelligent for at overleve i ørkenen', skriver Unesco. Byen er bygget af jord og vand, som er blevet bragt til byen via et underjordisk tunnelsystem.

Udsigt over den gamle by Yasd, hvor man kan se Jamehmoskeen, som er kendt for sine tårne. Foto: Colourbox

Basaren i Tabriz

En af Mellemøstens ældste og største basarer, som sælger alt fra sko, tæpper og smykker. ' Det er et af de mest komplette eksempler på Irans traditionelle handelskultur', skriver Unesco.

Den historiske bazar i Tabriz. Foto: Unesco

'Latterligt og absurd'

Ifølge CNN siger flere officielle kilder i den amerikanske regering, at intet indikerer, at USA har iransk kulturarv som mål, udover Trumps tweet.

- Principielt angriber vi, som nation eller militær, ikke steder med kulturarv hos nogen fjender, siger en officiel kilde til CNN.

Mike Pompeo, USA's udenrigsminister, har også været ude og tage afstand fra beskyldningerne om, at USA vil angribe steder med kulturel og historisk værdi og insisterer på, at USA vil føre krig inden for de gældende love.

Se også: Verdens smukkeste toiletter findes i Norge

Hossein Dehghan, militærisk chefrådgiver for Irans religiøse leder Ayatollah Khamenei, finder tweetet 'latterligt og absurd'. Han siger til CNN, at Iran vil målrette angreb efter militære mål.

Alle 24 historiske kulturskatte i Iran, som er på Unescos Verdensarvsliste, kan findes her.