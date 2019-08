Trussel om strejke i europæisk lufthavn er slut - for nu

Skal du flyve til eller via London Heathrow i denne måned, så kan du ånde lettet op. I hvert fald for nu.

Siden juli måned har fagforeningen Unite, som organiserer lufthavnsansatte i Heathrow Lufthavn, London, varslet strejker.

Unite har siden udsat strejkerne flere gange, da forhandlingerne med Heathrow Lufthavn er forsat, og overenskomsten nu skal til afstemning. Det skriver BBC.

Strejken var sat til 23. og 24. august og kunne potentielt have skabt kaos for mange familier, der skulle flyve ud eller hjem fra ferie. Men nu skal de 4000 medlemmer af fagforeningen Unite stemme om et nyt tilbud fra Heathrow, og strejken er dermed udsat.

Strejkevarsler aflyste fly

Tidligere på måneden aflyste flere flyselskaber i alt 177 fly for at forberede sig på en varslet strejke 5. og 6. august. Få timer inden strejken skulle finde sted, blev den dog udsat. Parterne begyndte forhandlingerne igen.

En talsperson fra Heathrow siger, at de har 'lagt 2,5 millioner pund ekstra på bordet', som vil betyde at personalet får 7,8 procent i lønstigning over to år. Tidligere har Unites medlemmer afvist et tilbud fra Heathrow på 7,3 procent over to-et-halvt år.

Fagforeningen Unite organiserer både sikkerhedsvagter, brandmænd, flymekanikere og chauffører. De 4000 medlemmer kan potentielt lamme store dele af flytrafikken i lufthavnen, der er et internationalt knudepunkt for mange rejsende.

Fagforeningen vil gøre op med ulighed

Repræsentanter fra Unite har tidligere oplyst, at fagforeningen arbejder for at sikre lige vilkår for medarbejdere, der udfører det samme arbejde i lufthavnen.

Desuden har fagforeningen fokus på et 'uacceptabelt' løngab, der ifølge dem er mellem de ansatte i lufthavnen og Heathrows administrerende direktør, John Holland-Kaye.

- Det tager Holland-Kaye omkring to dage at tjene det samme, som nogle af de lavestlønnede tjener på et år, har fagforeningen tidligere udtalt til Ritzau.

Afstemningen slutter den 2. september. Hvis ikke medlemmerne er enige i aftalen, kan nye strejker blive varslet.