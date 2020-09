Tryllekunstner i vovet ballonstunt

En farverig sky af ballon fik David Blaine til at svæve rundt i 7,6 kilometers højde

Forestil dig, at du svæver rundt højt oppe i himlen hængende i en farverig sky af balloner, og under dig ligger Arizonas ørken udstrakt for dine fødder.

Præcis dette oplevede den 47-årige tryllekunstner David Blaine onsdag morgen.

Han havde spændt sig selv fast til 50 heliumballoner for at stige til vejrs som tegnefilmsfiguren Carl Fredricksen i Disney-filmen ’Up’ fra 2009.

Og det virkede. Ballonerne sendte den verdenskendte vovehals 7,6 kilometer op i luften, hvor temperaturen var på minus 10 grader.

Stuntet blev udført onsdag morgen amerikansk tid og livestreamet på YouTube. Foto: Handout/Reuters

David Blaine måtte trække vejret igennem sin medbragte ilttank, da han kom op, hvor luften er tynd. Foto: Handout/Reuters

7,5 kilometer tilbagelagde den svævende David Blaine, der befandt sig i luften i omkring en halv time, før han igen plantede fødderne på den golde ørkenjord.

Inspireret af fransk kultfilm

Stuntet blev livestreamet på YouTube. Her fulgte mere end 770.000 mennesker med, hvilket gør det til hjemmesidens mest set liveevent nogensinde.

I videoen forklarer David Blaine, at han var inspireret af filmen ’Den røde ballon’ fra 1956.

- Da jeg var fem år, tog min mor mig med ind og se en film om en dreng, der flyver væk under en masse balloner, siger David Blaine i den tre timer lange YouTube-video.

David Blaine svævede rundt over Arizonas ørken i omkring 30 minutter. Foto: Handout/Reuters

New York-magikeren har tidligere gjort sig bemærket med vilde stunts. I 2001 lod han sig indkapsle i en seks ton tung isblok, og i 2006 tilbragte han en uge under vand i en speciallavet akrylboble.

David Blaine har trænet i næsten to år for at blive klar til ballonstuntet, der er hans første liveevent siden 2012, skriver National Post.

