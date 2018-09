TUI-fly forsinket et døgn: Kaptajnen er syg

Ved du noget om sagen? Send os et tip i en sms/mms til 1224 (alm. takst) eller send en mail til 1224@eb.dk

På Kreta sidder Kevin, hans kæreste og deres datter og venter på, at resten af familien på seks personer lander, så deres fælles familieferie kan begynde.

Men selskab i poolen og ved middagsbordet har lange udsigter, efter at TUI i går aflyste deres fly fra København til Kreta. Flyet skulle være afgået sen tirsdag eftermiddag klokken 17, men 20 minutter før boarding fik de mange passagerer at vide, at flyet ikke kunne afgå, fordi piloten var syg.

- Der var ikke engang en TUI-medarbejder ude i lufthavnen. Det var en stakkels SAS-medarbejder, som blev sendt ud for at fortælle, vi ville få besked en time senere. Klokken 18 kom han ud og sagde, at der ville gå en time mere, og omkring klokken 19 fortalte han, at han havde dårligt nyt, og en ny afgang først ville ske onsdag morgen klokken 7, fortæller Kevins svigerinde, Sheila, som skulle have været ned til sin søster, svoger og niece.

168 passagerer var booket på flyet, hvoraf flere af dem kom fra Jylland og Sverige.

- Det er en ærgerlig start for dem, der skal på ferie. Det er vi kede af, siger Christian Grandjean, pressechef hos TUI til Ekstra Bladet.

Han bekræfter, at det er sygdom hos piloten, der er årsag til den første aflysning.

- Afgangen er klokken 17. Burde man ikke have kendt til sygemeldingen tidligere på dagen?

- Piloterne har skiftende arbejdstider, så det kan være, meldingen er kommet lige inden en vagt starter, siger Christian Grandjean.

Personalet skal hvile

Uheldigvis kom flyet heller ikke i luften klokken 7 her til morgen. For nu var der pludselig ikke noget kabinepersonale.

- Jeg fik en sms ved midnatstid, at flyet klokken 7 var yderligere forsinket, og vi nu skulle regne med afgang klokken 14.30. Men klokken 8.30 her til morgen fik jeg en ny sms, at flyet nu har en ny beregnet afgangstid til klokken 15 grundet lovbestemt hvile hos besætningen, fortæller Anja Larsen - en anden passager, som skulle have været til den græske ø for lidt sensommersol.

- Kabinepersonalet skal hvile. De har fløjet noget andet inden, fortæller Christian Grandjean.

- Men hvorfor fandt I ikke allerede noget kabinepersonale i går, som ikke havde fløjet forinden?

- Vi skal både finde fly, slots i lufthavnen og personale, og det puslespil skal gå op, og det er det desværre ikke her, siger Christian Grandjean.

- Kan du garantere, at flyet kommer på vingerne klokken 15?

- Jeg kan ikke garantere det, men det er planlagt, siger Christian Grandjean.

Strandede passagerer på Kreta

På Kreta sidder der også strandede passagerer, som skulle være fløjet hjem i går med flyet, som nu foreløbig bliver 22 timer forsinket.

- Vi er sammen med mange andre turister strandet på Kreta med TUI. Vi skulle være fløjet herfra i går klokken 22.45, men da vi kom til lufthavnen, fik vi at vide, at vores fly var aflyst, da personalet var blevet syge. Så ventede vi to timer i lufthavnen og blev kørt til forskellige hoteller, hvor vi har sovet i nat, skriver Gitte i en mail til Ekstra Bladet.

Hun fortæller, at deres nye forventede afgang er klokken 20.30.

- Vi aner ikke noget og sidder her med tre små børn og vil bare gerne hjem. Jeg har talt med TUI, som siger, vi bare kan være på hotellet, men at vi selv må sørge for mad og drikke. Vi skal tjekke ud klokken 12 og har lige fået at vide af receptionen, at bussen kommer klokken 17. Det er ikke godt nok TUI, skriver Gitte.

- Hvilken erstatning tilbyder I passagererne for det døgn, de mister?

- Der er EU-bestemte regler som siger, hvad man er berettiget til, fortæller Christian Grandjean.

