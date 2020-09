TUI går imod rejsevejledning: Åbner for De Kanariske Øer

Tyske turister kan fra og med 3. oktober tage på charterferie på De Kanariske Øer med rejsebureauet TUI.

Det skriver flere tyske medier, herunder NDR.

Spanien er ellers på Tysklands liste over risikoområder, som det frarådes at rejse til.

Faktisk har landet de seneste 14 dage registreret 330,2 smittede per 100.000 indbyggere, hvilket er det højeste i Europa, viser tal fra ECDC.

Se også: Hotel sagsøger turist for negativ anmeldelse på Tripadvisor

Bør være op til folk selv

Spørger man TUI’s tyske direktør Marek Andryszak, bør det være op til folk selv at vælge, om de vil trodse rejsevejledningen og risikere karantæne.

- Rejseadvarsler er ikke det samme som forbud. Det er en anbefaling om at være forsigtig, siger han til det spanske medie Preferente.

Marek Andryszak hæfter sig ved, at TUI har klare retningslinjer for at undgå smitte, og at man skal tage en coronatest ved ankomst i en spansk lufthavn.

Samtidig har De Kanariske Øer et markant lavere smittetal end resten af Spanien. På øerne La Gomera og El Hierro er der kommuner, som over en længere periode har været helt uden smitte, skriver norske Dagbladet.

Se også: Ferie afbrudt: Hotelpersonale stalkede dansk kvinde

TUI Danmark: Følger anbefalinger

I Danmark fraråder Udenrigsministeriet fortsat alle ikke-nødvendige rejser til Spanien.

Ekstra Bladet har spurgt TUI Danmark, om de planlægger at følge i sporet på deres tyske kolleger.

Svaret er nej, lyder det fra Mikkel Hansen, der er pressechef i TUI Danmark.

- I Danmark følger vi som altid Udenrigsministeriets rejsevejledning. Vi har ingen lignende planer herhjemme, skriver han i en mail.

Se også: Står til klækkelig bøde: Turist ridser initialer i Colosseum