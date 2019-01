TUI i strid modvind: Tvang familie til at sidde på fly-gulvet

Det er i forvejen ikke fordi, at man sidder super behageligt på et fly, men for en britisk familie formåede rejsen alligevel at blive endnu mere ukomfortabel end normalt, da de blev tvunget til at tage plads på gulvet på flyveturen hjem fra den spanske ferieø Menorca.

Det skriver BBC.

Ifølge det britiske medie havde familien - bestående af Paula Taylor, hendes mand og deres 10-årige datter - betalt 1300 pund (knap 11.000 danske kroner) for billetterne og skulle flyve med flyselskabet TUI fra Mahon på Menorca til Birmingham i Storbritannien.

De formåede at få udleveret deres boardingkort i lufthavnen, men da de gik om bord på flyet, kunne de ikke finde deres tildelte siddepladser på række 41, da sæderne D, E og F var blevet fjernet.

- Vi kiggede bare på hinanden og tænkte: ’Hvor er vores sæder forsvundet hen?, fortæller Paula Taylor til BBC.

Sad i vejen for personalet

Da alle passagerer var kommet om bord på flyet, var der kun et enkelt sæde ledigt, som den ti-årige datter ved navn Brooke fik tildelt, mens hendes forældre fik lov til at sidde i to af kabinepersonalets klapsæder, da flyet lettede.

Men da flyet først var i luften, blev parret henvist til gulvet, da kabinepersonalet fik travlt med at servere mad og drikkevarer, som blev opbevaret bag klapsæderne. Parret fik desuden selskab af deres datter, som ikke havde lyst til at sidde alene.

Familien valgte efterfølgende at kontakte TUI, som blot tilbød dem en erstatning på 30 pund (250 kroner), hvilket familien ikke var tilfredse med. Derfor kontaktede de BBC One programmet ’Rip Off Britain: Holiday’ for at fortælle deres historie.

I kølvandet på medieomtalen har TUI dog valgt at refundere hele billetprisen og forklarer over for det britiske medie, at hændelsen skyldtes et ’flyskift i sidste øjeblik’, og de beklager endvidere over for familien.

BBC har desuden kontaktet de britiske luftfartsmyndigheder, som udtaler, at det i visse tilfælde er tilladt for flypassagerer at sidde i kabinepersonalets flysæder, men at passagerer ikke må mangle siddeplads på noget tidspunkt under en flyvning.

Myndigheden påpeger endvidere, at de nu vil kontakte TUI for at komme til bunds i sagen.

