Turismen lider under australske brande: Kan koste 4,6 milliarder

Mens skovbrande stadig hærger i dele af Australien, kommer flere byer og virksomheder nu med et opråb til turisterne.

- Kom tilbage!

Turisterne har i stor stil aflyst deres rejser i Australien. Australiens Turismeråd estimerer, at det vil koste turismesektoren 1 milliard australske dollars (4,6 milliarder kroner), hvis aflysningerne fortsætter.

- Selv i områder, som ikke er påvirket af skovbrande, har vi set mere end 60 procent stigning i booking-aflysninger, siger administrerende direktør i Australiens Turismeråd, Simon Westaway, til AAP ifølge News.com.au.

Han forudsiger, at mange forretninger ikke vil være i stand til at komme sig økonomisk over de mange aflysninger.

- Vi prøver ikke at overdrive tallene, men hvis du ser på de forskellige regioner, Victoria, New South Wales og South Australia, så er meget infrastruktur blevet ødelagt, siger Simon Westaway til AAP ifølge News.com.au.

Australierne bliver også hjemme

Det er sommer i Australien, og derfor er det også ferietid for australierne. Men mange har besluttet sig for at blive hjemme under højsæsonen.

- Forbruget på mange feriedestinationer er faldet gennem gulvet, hvilket vil få en varig indvirkning på disse små til mellemstore virksomheder, siger Simon Westaway.

Han mener dog, at den samlede turistindustri i Australien er så robust, at den nok skal komme sig.

- Dette er ikke et nyt fænomen. Vi har haft katastrofer før, siger Simon Westaway.

I 2009 hærgede store skovbrande også i delstaten Victoria, hvor 173 mennesker omkom.

Regeringen vil hjælpe

Regeringen i Australien ønsker at bekæmpe misinformation omkring skovbrandene og promovere turistattraktioner.

- Vi er bevidste om de udfordringer, som turismeindustrien står over for, og at virksomheder over hele Australien mærker presset fra aflysninger og reducerede bookinger, siger senator for South Australia Simon Birmingham.

I sidste uge gik turismevirksomheder på Kangaroo Island ud for at bede turisterne om at komme tilbage til den forladte ø, hvor kun en tredjedel af øen er påvirket af brandene.

- Kangaroo Island er ikke helt lukket for, at turister kan komme tilbage, bruge penge og bruge faciliteterne her. Da den primære industri er nede, så kan turisme hjælpe med at genoplive øen. Kom her ud, put penge direkte ind i turismeindustrien - det vil være en god ting at gøre, sagde David Hurley, Australiens generalguvernør, da han besøgte øen.