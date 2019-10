Turist blev truet til at betale 4500 kroner for spaghetti og fisk

Spaghetti med fisk og et glas vand til 3208,80 kroner. Lyder det som et urimeligt tilbud?

Det syntes en japansk turist i hvert fald efter at have spist på en restaurant i Rom. Turisten anmeldte restauranten på Tripadvisor, og efterfølgende kom restauranten også i mediernes søgelys.

For japaneren var ikke den eneste kunde, som var blevet overrasket over regningen. Efter hændelsen kom frem, er flere andre også stået frem med lignede oplevelser.

Blandt andet turisten Kennith Ng fra Hongkong. Han fortæller til The Local Italy, at han blev truet til at betale 605 euro (4479,48 kroner) for et måltid på samme restaurant.

Se også: Dét var en dyr kebab

Kennith Ng var på ferie i Rom med sin kone, da de valgte at spise på Antico Caffè di Marte, som ligger i hjertet af Roms turistcenter tæt på Vatikanet. Men det valg fortryder de nu.

Fisk per 100 gram og skjulte drikkepenge

Efter måltidet modtog de en regning for to tallerkener med fisk og spaghetti samt vand. Prisen for maden var 468,60 euro og så var der lagt et drikkepengegebyr oveni på 137 euro. Altså i alt 605 euro.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Her ses Kennith Ngs regning fra restauranten Antico Caffè di Marte. Man kan ikke se, hvad de fik, men ifølge Kennith Ng spiste de spaghetti og fisk. Foto: Tripadvisor

Se også: Her skal du rejse hen, hvis du vil drikke billige fadøl

Ægteparret protesterede, men endte alligevel med at betale hele beløbet, da de ifølge Kennith Ng, blev truet af restaurantens personale. Efterfølgende har parret anmeldt restauranten til det italienske politi, men har endnu ikke hørt noget.

Restauranten har svaret igen i den italienske avis Corriere de la Sera og hævder, at der ingen snyd er.

- Menuen er forståelig. Grunden til, at de betaler den pris, er fordi de ikke kun bestilte spaghetti, men også bestilte frisk fisk, udtaler ejeren af restauranten Giacomo Jin.

Se også: Her får du en bøde for at sidde på trappen

Han siger også, at drikkepengene var frivillige.

Et måltid med fisk kan se billigt ud, men ofte overser turisterne, at de skal betale per 100 gram. Derfor kan en hel fisk hurtig blive meget dyr. Men flere andre kunder på restauranten, overvejende turister, har tilkendegivet på Tripadvisor, at de også er blevet snydt. En skrev blandt andet, at hun havde fået en fisk, som vejede omkring to kilo, men restauranten insisterede på, at den vejede fire kilo.

Få restauranter ødelægger image for de mange

Chefen for Italiens Turist-handelsforening, Claudio Pica, fordømmer restaurantens opførsel.

- Vi må isolere dem, som ikke respekterer de basale principper for etik. Det er skadeligt for branchens image og skadeligt for vores turister. Det er helt uacceptabelt, siger Claudio Pica til avisen Corriere de la Sera.

Se også: Hjemmesider skal gøre det nemt: Køb italiensk hus for 1 euro

Det er ikke første gang, at turister i Italien oplever nogle særdeles høje priser for at spise ude. Således blev en gruppe japanere bonet 8212 kroner for en frokost for fire i Venedig. Og i Firenze kan du komme til at betale 186 kroner for en vaffel med en kugle is.

Men frygt ikke. Det er de få restauranter, som ødelægger det for de mange gode restauranter. Det mener Kennith Ng.

- Jeg havde en dejlig ferie i Italien. Vi har nogle uforglemmelige minder og vi mødte så mange flinke lokale. Faktisk er de fleste restauranter i Italien uden sidestykke. Deres passion for mad er virkelig rørende og smuk, siger Kennith Ng til mediet The Local Italy.