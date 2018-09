Turist boede i lufthavn i en uge: Havde ikke penge nok til flybillet

En turist fra Taiwan tog alternative metoder i brug, da han ikke havde penge nok til at ændre sin flybillet til en tidligere afgang. Han valgte nemlig blot at slå sig ned i lufthavnen og blive boende, indtil hans planlagte afgang skulle flyve afsted mere en måned senere.

Det skriver Perth Now.

Heldigvis for den løsningsorienterede turist ved navn Lee Chi Lin på 24 år nåede han kun at bo i lufthavnen en uge, før han blev opdaget af lufthavnspolitiet, der videregav hans sag til handlingsselskabet Menzies Aviation, som sørgede for, at han gratis kunne ændre sin flybillet og flyve hjem før tid.

Den 24-årige turist befandt sig angiveligt i Australien for at finde arbejde, men da han ikke havde held i sprøjten med at finde et job, og han begyndte at løbe tør for penge, valgte han at forkorte sit ophold i landet.

Da Lee Chi Lin troppede op i Perth Airport for at ændre sin returbillet, der har afgang den 5. oktober, havde han dog ikke penge nok til ændringen, og derfor valgte han altså at bo i lufthavnen, hvor han levede af brød, nudler og tun på dåse.

- Jeg forsøgte at overnatte i en park, men det var alt for koldt, fortæller den 24-årige til det australske medie og fortsætter:

- Jeg er så glad for, at jeg mødte søde folk, der hjalp mig ud af lufthavnen.

Ville ikke tage imod penge

Det var Kathryn Weeks fra Menzies Aviation, der sørgede for, at den unge taiwaner kunne komme hjem før tid på trods af pengemanglen.

Hun kontaktede flyselskabet Scoot for at undersøge, om de ville ændre hans billet gratis som følge af 'humanitære årsager', hvilket de gav grønt lys for dagen efter.

- Jeg tilbød ham penge, men han ville ikke tage imod dem. Jeg overvejede at tage ham med hjem, så han havde et sted at sove, fordi jeg havde så ondt af ham, fortæller Kathryn Weeks og fortsætter:

- Men han sagde bare, at han havde det fint. Han var meget ydmyg, veltalende og var så taknemmelig for, at jeg forsøgte at hjælpe ham. Det er virkelig fantastisk, at flyselskabet besluttede sig for at hjælpe den mand, for det behøvede de ikke.

- Jeg har selv to sønner, og jeg vil ønske, at nogle vil hjælpe dem, hvis de nogensinde ender i en situation som denne.

Lufthavnspolitiet bekræfter hændelsen over for Perth Now og siger, at de opdagede Lee Chi Lin for første gang fredag.

- Klokken 9.30 fredag blev vores personale opmærksomme på en mand, der havde brug for hjælp. Sagen blev videregivet til grænsekontrollen, som samarbejdede med flyselskabets handlingsselskab.

