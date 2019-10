Turist fik en dårlig vekselkurs: Nu er han kidnapper

En israelsk turist i Venedig ville have en bedre vekselkurs, men endte som kidnapper

En israelsk turist, som tilbragte et par dage i Venedig, holdt en medarbejder i en vekselbutik som gidsel, fordi han var vred over vekselkursen.

Italiensk politi skriver i en udtalelse, at en 46-årig israeler er anholdt efter, at han barrikaderede sig selv inde i vekselkontoret sammen med en kvindelig ansat. Det skriver flere medier blandt andet CNN.

Manden var angiveligt utilfreds med kursen, som han fik, da han vekslede 100 dollars til euros.

Historien melder ikke noget om, hvor meget han betalte for at veksle. Men han krævede, at han fik sine penge tilbage. Det var medarbejderen dog ikke med på.

- Han trak skodderne ned og forhindrede kvinden i at komme ud af båsen i mere end en halv time. Kvinden blev bange og tilkaldte politiet, siger det italienske politi i en udtalelse til CNN.

Da politiet ankom, befriede de kvinden og anholdte manden uden videre drama. Han er nu sigtet for kidnapning.

Turisten fik ikke sine penge tilbage.