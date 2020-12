Turist forlangte erstatning af TUI efter 44 timers forsinkelse

Manglende søvn, konstante ændringer og dårlig service fik en turist til at kræve erstatning af den danske rejsearrangør, da det under en sandstorm tog flere dage at komme hjem fra Gran Canaria

Flyet skulle afgå fra Grand Canaria 23. februar 2020 kl .13.40 og ifølge planen ankomme i København kl. 19.55 samme aften. Men sådan skulle det ikke gå.

En voldsom sandstorm lukkede lufthavnen ned. Flyene havde ikke mulighed for at lette.

'Vi holder nøje øje med situationen og muligheden for senere afgang. Vi beder jer derfor om at blive i lufthavnen og afvente mere information fra os omkring kl. 19', skrev TUI i en sms til passagererne kl. 17.24.

Ved nitiden kom en ny sms. Der var desværre ingen nye informationer, men de rejsende blev tilbudt værdikuponer til mad og drikke.

Kl. 21.40 blev det endelig oplyst, at der ikke ville være nogen afgange resten af dagen.

'Vi har ikke haft mulighed for at skaffe noget hotel til jer. I har mulighed for at finde hotel på egen hånd eller blive i lufthavnen. Hvis I finder et hotel, så gem kvitteringen og kontakt reklamation med det', fik klageren at vide.

Og den onde spiral fortsatte. Den nye afgang næste dag kl. 14 blev skubbet tre timer og måtte siden mellemlande i Lissabon, hvor nye problemer opstod.

Flyet nåede ikke af sted mod København, før også Lissabon Lufthavn lukkede og de efterhånden hårdt prøvede rejsende måtte nuppe en overnatning mere, før de endelig kunne komme hjem til København 25. februar kl. 12.40.

Ekstraordinære omstændigheder

Det fik en turist til at klage til Pakkerejse-Ankenævnet hjemrejsen, da klageren ikke blev opdateret om situationen.

Klageren var også utilfreds med ikke at blive kørt til et hotel, da det stod klart, at flyet ikke ville afgå fra Gran Canaria. I stedet måtte klageren overnatte i lufthavnen på 'hårde, smalle bænke uden tæpper i en afkølet hal, hvor der flere gange i timen meget højlydt kom automatiske irrelevante beskeder vedrørende rygning etc.', fremgår det af sagsfremstillingen.

TUI tilbagebetalte forinden klagesagen 398 kroner for mad på flyet. Men dette var utilstrækkeligt for klageren, der forlangte kompensation for alle ulemper, der skyldtes 'TUIs dårlige planlægning og mangelfulde kommunikation' samt erstatning for (medrejsendes) tabte arbejdsfortjeneste på 2005,05 kroner.

Men TUI ville ikke efterkomme kravet, da der var tale om ekstraordinære vejrforhold, hvor 745 fly blevet annulleret og 84 fly omdirigeret. Som følge heraf kunne hotellerne ikke følge med, og også andre selskaber var nødsaget til at bede passagererne finde hotelløsning på egen hånd, forklarer rejsearrangøren.

'TUI har fuld forståelse for, at det har været en meget lang og opslidende hjemrejse, men som ovenstående forklaring viser, har Jettime og TUI gjort alt, de kunne, for at håndtere situationen så godt som muligt - men desværre med forhindringer og uheld undervejs uden for deres kontrol'.

I Pakkerejse-Ankenævnets kendelse afsagt 30. oktober modtager klageren til et nedslag i pakkerejsens pris på 1200 kroner grundet den betragtelige og strabadserende forsinkelse på i alt 44 timer.

Rejsearrangøren anses imidlertid ikke for værende erstatningsansvarlig over for den rejsende, såfremt manglen skyldes uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, hvilket TUI menes at have godtgjort.

'Ankenævnet kan derfor ikke imødekomme klagerens krav om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste'.

