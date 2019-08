Turist i Danmark: Det er jo bare en sten med noget jern på

København er proppet med turister. Nogle klapper i hænderne for turister er lig med penge i kassen, andre ryster overbærende på hovedet, når de vader rundt på cykelstierne.

Men hvad synes de selv?

Ekstra Bladet tog ud en fredag eftermiddag for at tage pulsen på turisterne her i højsæsonen.

Travle kinesere

Andy Gou (blå skjorte på billedet) fra Kina og hans ven, som ikke ville sige sit navn, skulle som så mange andre forevige sig selv foran statuen af H.C. Andersen ved Rådhuspladsen.

Foto: Ditte Lunde

- Jeg er her i fire dage. Vi skal på en tur rundt i København i to dage, og så skal vi til Helsingør og se Museet for Søfart. Vi skal nok også se nogle slotte. Vi synes, her er smukt, men meget larm. Vi er lige kommet og har lagt vores bagage på hotellet, så vi har ikke fået så mange indtryk endnu, siger Andy Gou.

Hvad har I planlagt at se her i København?

- Nogle bygninger, et bibliotek, nogle museer, nogle slotte. Jeg vil også se Kronborg, svarer Andy Gou, men så har han heller ikke mere tid til at svare på spørgsmål, for hans gruppe vil have ham med til frokost.

Nyhavns helvede

Nyhavn er nok det mest kaotiske sted på turen. Det er så proppet med mennesker, at det er svært at komme frem og tilbage. Her møder Ekstra Bladet Leonardo og Alessia fra Venedig i Italien. De tager den med ro, fordi de er vant til turister, der hvor de kommer fra.

Alessia og Leonardo fra Venedig, Italien. Foto: Ditte Lunde

- I går regnede det i byen, så vi lavede ingenting. Så vi har faktisk ikke set så meget af byen endnu. I går spiste vi på en japansk restaurant, så der skulle vi måske have valgt noget mere dansk, siger Leonardo og griner.

- Vi skal være her i fem dage, og vi bor ved nogle venner, som arbejder her i København. Vi vil gerne se byen på cykel. Den Lille Havfrue og Botanisk Have, siger Alessia.

Briternes vilde bucket-list

Imogen og Laura fra London har planlagt en del på deres fem dage tur i Danmark. Ekstra Bladet fanger dem på Amalienborg Slotsplads, hvor de er i gang med at forevige hinanden foran dronningens hjem.

- Vi skal se Nyhavn, på kanalrundtur, madmarked på Refshaleøen, Rundetårn, Botanisk Have, et par museer og Lagkagehuset, og så skal vi ind og se Jason Derulo i Tivoli i aften (fredag, red.), siger Imogen.

Begge kvinder vil også gerne ud at cykle, da det normalt ikke er noget, de kan i London.

- Der er det ikke sikkert nok, siger Imogen.

De britiske kvinder er enige om, at København er en fed by, men det er alt for dyrt, siger de.

- Her er rent og trygt, ikke så meget larm som i London. Det er dejligt med vandet og byen, og alt virker til at være i gåafstand. Vi har så meget, som vi gerne vil se, men vi når det nok ikke, for vi snakker alt for meget. I går endte vi bare med at sidde og snakke hele dagen, så vi kom slet ikke ud, siger Imogen.

Den lille Havfrue er bare en sten med noget jern på

Turistbusserne står linet op på Langelinie. For mange turister er det første stop på turen i København.

Se også: Havnevært: De ved ikke, at de ikke må bade i havnen

Cassandra og Jeruis, fra henholdsvis Storbritannien og Holland, er sammen på en roadtrip i Skandinavien og skal tilbringe fire dage i København.

- Her er bare skønt, men det første, jeg tænkte, da jeg så Den Lille Havfrue, var: - Det er bare et stykke sten med noget jern på. Hvad er attraktionen i det?, siger Cassandra.

Jeruis og Cassandra er på roadtrip i Skandinavien. Foto: Ditte Lunde

Jeruis afbryder hende.

- Hvad så med Eiffeltårnet? Er det ikke bare noget jern så? spørger han.

Familien kom for to dage siden og har set Charlottenborg, Strøget og nu Den Lille Havfrue.

- Jeg vil helt sikkert komme her igen. Især fordi jeg er blevet helt vild med Joe & Juice. De har virkelig gode sandwich, siger Cassandra.