Turist idømt fængselsstraf for at samle muslingeskaller på stranden

En 30-årig turist fra Dallas, Texas, skal 15 dage i fængsel og betale en bøde på 500 dollars (cirka 3200 danske kroner), fordi hun under sin ferie i Florida indsamlede 40 dronningekonkylier under en strandtur i byen Key West.

Ifølge det britiske medie blev kvinden ved navn Diana Fiscal-Gonzales anholdt, fordi muslingerne stadigvæk var i live, og det derfor er ulovligt at fjerne dem fra stranden i Florida.

Hvis konkylierne havde været tomme, havde det ikke været ulovligt for hende at fjerne dem fra stranden.

Den 30-årige amerikaner erkendte sig ved retten skyldig i lovovertrædelsen, men fortalte, at hun ikke vidste, at muslingerne i konkylierne, som hun eftersigende havde planlagt at give til en ven, var i live.

Det var angiveligt en anden strandgæst, der tippede politiet, som derefter fangede Diana Fiscal-Gonzales på fersk gerning med tre fyldte plastikkasser med muslingeskaller.

Konkylierne blev efterfølgende sat tilbage i havet, og ifølge BBC var de fleste af dem stadigvæk i live.

Her ses en af betjentene med de mange konkylier, som efterfølgende blev sat tilbage i havet. Foto: Florida Fish and Wildlife Conservation Commission

Det er ikke første gang, at en turist kommer i problemer for at indsamle souvenirs fra havet under sin ferie.

Sidste sommer blev en dengang 52-årig britisk familiefar anholdt i Tyrkiet, fordi han havde fundet 13 mønter på havets bund under en dykkertur.

Dem besluttede han sig for at tage med hjem til Storbritannien, men i lufthavnen blev han anholdt og sigtet for at forsøge at transportere tyrkiske nationalskatte ud af landet uden at underette myndighederne.

Den britiske mand ved navn Toby Robyns nåede at tilbringe seks uger i fængsel, hvor han - efter eget udsagn - blandt andet blev tvunget i en 'gladiator-lignende kamp' mod en af de andre indsatte i fængslet, som blev kaldt 'Bødlen'.

- Han havde arrangeret en kamp til døden i Gladiator-stil, fordi jeg havde sunget 'God save the Queen' (den britiske nationalsang, red.) over hans skrigeri en aften, sagde den britiske far til fem dengang til det britiske medie Mirror og beskrev endvidere, at hans modstander var 'enorm stor' og 'lignede Satan i en t-shirt'.

