Turist med falsk PCR-test idømt et års fængsel

En negativ PCR-test kan være adgangsbillet til en lang række goder - eksempelvis kan testresultatet gøre, at man må rejse ind i et land.

Derfor er det for mange ærgerligt, hvis man - mod forventning - tester positiv for coronavirus kort tid før, man havde planlagt en rejse.

Men selv om det for nogle kan være fristende at fuske med ens testresultater med henblik på at blive lukket ind i et land, så kan det altså være en yderst strafbar affære.

Det fik en mand for nyligt at føle, efter han blev snuppet i at have forfalsket sit testsvar i Bruxelles Lufthavn tidligere på året.

Tirsdag blev manden stillet for en domstol, som idømte ham et års fængsel for sin ugerning.

Det skriver The Brussels Times.

I første omgang blev manden tilbudt at indgå et forlig uden for domstolene i form af en bøde. Den nægtede han dog at betale, så anklagemyndigheden indkaldte ham i retten, hvorfra han også udeblev.

Det er blandt andet derfor, han nu er blevet idømt fængsel.

Hundredvis af sager

Det er langt fra et enestående tilfælde, at personer har forsøgt at fuske med deres testresultater i forbindelse med indrejse i Bruxelles.

I perioden mellem 19. april og 11. juni 2021 blev i alt 576 personer taget i Bruxelles Lufthavn, efter de forsøgte på at rejse ved brug af forfalskede PCR-test.

Alle blev de idømt en bøde på 750 euro - svarende til cirka 5500 danske kroner.

Mindst to af dem har ikke betalt bøden, hvorfor de nu er indkaldt i retten, meddelte den lokale anklagemyndighed tirsdag.

