Turist nikker gondoliere en skalle på grund af selfie

Gondolierer i Venedig må være nogle meget tålmodige mennesker.

Hver dag sejler de horder af turister rundt i de ikoniske gondoler. De skal både tage sig af turister, som til tider kan være noget krævende og styre gondolen sikkert igennem Venedigs smalle kanaler.

En video, som er offentliggjort på de sociale medier, viser netop denne tålmodighed.

Her tager en gondoliere imod flere slag fra en meget vred sydamerikansk turist, som angriber ham.

Tvisten brød ud, da gondolieren fandt en familie - en far, mor og to børn - i sin gondol. Familien var i gang med at tage selfies i gondolen, som lå til kaj ved kanalen Bareteri. Han bad dem om at betale for en tur eller komme ud af båden med det samme.

I stedet for at beklage misforståelsen, kan man på videoen se, at den sydamerikanske far kvitterer med flere skaller og en knytnæve, mens moderen står i baggrunden og råber, at gondolieren ikke skal røre hendes mand. Det gør han heller ikke.

Den ophedede diskussion fortsætter så uden for kameraets linse.

Ifølge det lokale medie La Nouva di Venezia opstod der herefter tumult, hvor flere andre gondolierer kom til, og sydamerikaneren blev slået i gulvet. Mediet skriver også, at det er anden gang inden for et år, at turister angriber gondolierer.