Turist smidt ud af Venedig: Solbadede topløs

En tjekkisk turist er blevet smidt ud af Venedig efter at have solbadet topløs ved et krigsmindesmærke

Fredag besluttede en tjekkisk kvinde sig for at smide de øverste klude for at pleje sin kulør under eftermiddagssolen i Venedig.

Den 30-årige kvinde solbadede med andre ord topløs.

Ifølge CNN lagde kvinden sit tøj ved foden af en statue, der er et mindesmærke for en afdød, kvindelig italiensk frihedskæmper. Her solbadede hun og tog sig en dukkert i den omkringliggende lagune.

Efterfølgende lagde hun sig ifølge det lokale politi topløs foran statuen og efterlignede statuens motiv, mens hun blev fotograferet.

Monumentet 'Partisan-kvinden', designet af Augusto Murer i 1961. Foto: Shutterstock

Kvindens ageren viser sig imidlertid at være en strafbare affære.

De lokale myndigheder i Venedig har udstedt hende en bøde på 513 dollars, hvilket svarer til omkring 3300 danske kroner.

Dertil blev hun udvist fra byen i 48 timer.

'Måtte være skør'

En lokal mand ved navn Mario Nason var blandt dem, der overværede hændelsen. Han var ude at gå en tur med sin søn, da han så kvinden i følgeskab med to andre personer nær statuen.

- Det var en smuk dag, og vi så to mennesker tage billeder. Jeg så en mærkelig bevægelse, og så lagde jeg mærke til, at denne kvinde svømmede rundt fuldstændig ubekymret, siger han til CNN.

- Jeg tænkte, at hun måtte være skør, siden hun svømmede på sådan en iskold dag.

Ikke første gang

Det er bestemt ikke første gang, at turister har haft en opførsel, som er både strafbar og ilde set i Venedig.

Eksempelvis blev en skotsk turist smidt ud af byen sidste år, efter han dykkede rundt i kanalen Canal Grande fra broen Ponte dell'Accademia i forbindelse med en våd aften i byen.

Og i 2019 blev et tysk ægtepar smidt ud for at lave kaffe på et campingkomfur under Rialtobroen.

