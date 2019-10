Turist tog billede i Rom: Gjorde utrolig opdagelse efterfølgende

Den 19-årige turist fra Quebec i Canada, Alycia Savard-Ouellet, var på ferie i Italien denne sommer, da hun besøgte Rom i et par dage. Her så hun blandt andet Trevi-fontænen, hvor hun fik en anden besøgende til at forevige hende foran det kendte springvand.

Se også: Tre fremmede i trippel-frieri på verdenskendt klippe

Det var først, da Alycia Savard-Ouellet kom hjem til Canada og viste sin familie billederne, at hendes mor spottede, hvad der egentlig foregik i baggrunden.

En mand friede til en kvinde, og på billederne ser det ud som om, hun siger ja.

På dette billede kan man se, at manden frier til kvinden. Foto: Kennedy News and Media

- Det var fantastisk. Jeg håber, at jeg kan finde dem, siger Alycia Savard-Ouellet til Daily Mail.

Hun vil gerne dele billedet med det forelskede par, og har derfor sat en verdensomspændende jagt i gang, hvor flere medier har taget historien op.

Målløse passagerer: Pilot frier til sin stewardesse-kæreste

Hvis du kender parret, er budskabet hermed givet videre.