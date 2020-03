Turist vil have erstatning fra rejsebureau for dårligt råd

Et stjålet pas førte til nogle kaotiske dage på Cypern for en dansk turist. Rejseguiden gjorde det kun værre ifølge turisten

En dansk turist fik på en ferie til Cypern i efteråret 2017 stjålet sit pas.

Hun oplyste herefter rejsebureauets guide om de ulykkelige omstændigheder og søgte råd og vejledning. Rejseguiden forklarede, at turisten sagtens kunne rejse hjem med sit kørekort, så hun behøvede ikke at foretage sig yderligere i forhold til hjemrejsen tre dage senere.

Men i lufthavnen på Nordcypern fik turisten en lang næse, for det danske kørekort var slet ikke nok.

'Vi kommer op til paskontrollen, som ikke lader os komme igennem. Vi bliver fulgt ind til et politikontor i lufthavnen, hvor de undersøger det nærmere. En betjent siger, at vi ikke kommer med flyet og spørger, hvordan vi kunne tro det. Vi fortæller alt, hvad vores guide har sagt, men han er meget uforstående', skriver turisten i en klage til Pakkerejse-Ankenævnet.

Kommer ikke med

Da klageren ikke kommer med flyet, tager hun tilbage til hotellet. Her hjælper guiden dem med at arrangere fly hjem. Det ender med, at de kan komme hjem 10. november 2017 - tre dage senere end planlagt.

Herefter beskriver hun, at de blev overladt til sig selv i forhold til alt det bureaukratiske ved at få et midlertidigt pas. Cypern er delt op i en græsk og en tyrkisk del, og da de opholdt sig på den tyrkiske side og skulle til den danske ambassade på den græske side for at få udstedt det midlertidige pas, skulle hun også have rejsetilladelse hos det lokale politi for at krydse grænsen til Grækenland uden rejsedokumenter.

Samtidig havde guiden arrangeret en hjemrejse til København, men klageren var afrejst fra Billund. Dette ville guiden ifølge klageren hjælpe med at ændre, men efterfølgende ignorerede guiden ifølge klageren hendes sms'er, hvorfor klageren derfor til sidst selv bookede en flybillet fra København til Billund.

På grund af den manglende guideservice klagede turisten til rejsebureauet TSS Travel, som har stået for rejsen.

Tredjemand er skyldig

TSS Travel er dog ikke enig i klagen. De benægter, at guiden har sagt, at kunden kunne rejse hjem med sit kørekort. Samtidig mener de, at det er en tredjemand, som er skyld i, at hun ikke kunne rejse, og dermed er det ikke deres ansvar.

De vil derfor ikke kompensere kunden.

Ankenævnets afgørelse

Pakkerejse-Ankenævnet behandlede sagen 6. februar 2020. Her gav de klageren medhold i den mangelfulde vejledning og fandt, at klageren havde ret til et nedslag i prisen på 250 kroner samt kompensation for alle ekstra udgifter.

'Da bureauets guider 4. november 2017, hvor de blev oplyst om, at klageren havde mistet sit pas, ikke allerede dér henviste klageren til den lokale politistation eller det danske udenrigsministerium, finder Ankenævnet, at bureauet har tilsidesat dets omsorgspligt over for klageren', skriver Pakkerejse-Ankenævnet i deres afgørelse.

Udover nedslaget i prisen på 250 kroner er klageren berettiget til erstatning af modværdien i danske kroner af 1800 tyrkiske lira (1942 kr., red) til indkvartering i perioden 7.-10. november 2017, modværdien i danske kroner af 288 euro (2151 kr., red) til nye flybilletter fra Ercan til København og 2798 kr. til flybilletter fra København til Billund samt et skønsmæssigt fastsat beløb på 150 kr. til yderligere parkering i perioden 7.-10. november 2017. Klagerens forsikringsselskab har udbetalt 1719 kroner i erstatning for udgiften til midlertidigt og nyt pas.

