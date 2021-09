Turistattraktion går efter verdensrekord

Tyskerne kan snart se frem til et udsigtspunkt lidt ud over det sædvanlige

I byen Kerpen syd for Køln bygger man i øjeblikket på det, der skal blive verdens højeste udkigstårn lavet af træ. Med sine 170 meter kommer Rheinland Turm K1 nemlig til at slå verdensrekorden.

Holder tidsplanen for byggeriet, kan turister se frem til at stå på toppen af den vilde trækonstruktion i 2024.

Det skriver Tysk Turist Information.

Er det svært at forestille sig, hvor højt 170 meter er, så svarer det til fire gange Rundetårn, der er stablet ovenpå hinanden.

Øverst oppe vil gæster kunne opleve en såkaldt ‘skywalk’, som betyder, at hele toppen er lavet af vinduer. Det gennemsigtige gulv gør, at besøgende kan få det fulde udbytte af udsigten ud over Kerpen by.

Et tårn med mange muligheder

Det er planen, at man i tårnets midte vil bygge en af verdens længste tunnel-rutsjebaner, så det er muligt for enhver gæst at udleve sit indre barn og suse hele vejen ned til jorden igen.

Mangler du stadig et adrenalinsus, så kan du droppe trapperne og elevatoren helt, og i stedet klatre hele vejen op ad tårnet. Der er nemlig mulighed for at nå hele vejen til tops i klatresele, hvor også børn kan prøve kræfter med mindre klatrevægge i bunden af tårnet.

I dag har Østrig verdensrekorden, hvor det hidtil højeste udkigstårn i træ er placeret på toppen af bjerget 'Pyramidenkogel'. Bygningen har mange ligheder med Rheinland Turm K1 og har også rutsjebane og skywalk, men tårnet er kun 100 meter højt.