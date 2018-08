Turistbar lagt for had: 20-årige Chris kaldt 'legende' efter dødelig druk

Chokerende optagelser viser 20-årige Chris McAdam bunde 30 sambuca-shots på ét minut for en gratis bytur. Nu bliver sportsbaren lagt for had

'Chris the legend!!!!!!!!' lyder teksten til en video, som sportsbaren ’Players sports bar & grill’ på den græske turistø Zakynthos har lagt ud på deres Facebook-side.

Det lidt over ét minutter lange videoklip viser Chris McAdam, en 20-årig turist fra Swansea i Wales, der med lynets hast bunder glas efter glas med hvad der påstås at være sambuca. Ved videoens slutning har han tømt 30 shots-glas, der var fyldt til randen med den stærke likør, direkte ned i halsen.

30 sambucaer på ét minut for en gratis bytur

Videoen, der er optaget af baren selv, da de ville dokumentere, at den unge mand som den første har gennemført deres 'udfordring' om at få en gratis tur i byen, er siden gået viralt på Facebook, hvor næsten 900.000 har set den, og mere end 15.000 kommentarer er tikket ind.

Men det er ikke ligefrem applaus til hverken den græske sportsbar eller den unge mands præstation, der skinner igennem i kommentarfeltet. Videoen, som du kan se over artiklen, har den seneste uge fået massiv kritik for at lade – og faktisk direkte opfordre – den 20-årige turist til at indtage ’dødelige mængder alkohol’, som kunne have fået fatale følger for den unge mand. Omtrent halvvejs ses Chris McAdam stoppe op med et ansigtsudtryk der kunne ligne, at han er ved at få det rigtig dårligt. Men så fortsætter han ufortrødent med at drikke sine opstillede shots.

- Jeg kastede op et par gange bagefter, men jeg drikker sambuca på mine byture hjemme i Swansea, så det er en drik, jeg kan håndtere, siger Chris McAdam til The Sun.

- Bardamen sagde, 'hvis du kan klare 30 sambucaer på 90 sekunder, så behøver du ikke betale regningen', som var på 25 euro. Jeg havde det fint bagefter – jeg har haft det værre på byture derhjemme, fortsætter den unge waliser.

Ingen har gjort det før

Efter optagelsen er gået viralt, har flere sået tvivl om, hvorvidt videoen er ægte og om glassene blot indeholder vand eller noget andet uskadeligt, men i en kommentar skriver baren selv, trods den massive kritik, at det ’virkelig er sambuca’.

The Sun har talt med barens manager, som kun vil frem med sit fornavn, Silvia.

- Ingen har udført vores udfordring med sambuca før. Jeg beholdt ham i baren i tre timer for at sikre mig, at han var ok, siger Silvia, da mediet konfronterer 'Players sports bar and grill' med den kritik, videoen har modtaget, siden den blev lagt på Facebook for omkring en uge siden.

Se den heftigt kritiserede druk-video over artiklen.

