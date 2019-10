Turister chikanerer geishaerne i Japan

De lokale indbyggere i Gion-kvarteret i Kyoto indfører nu bøder til turister, som ikke kan opføre sig ordentligt over for geishaerne

Turisterne, som besøger det berømte Gion-kvarter i Kyoto, der er kendt for sine mange gamle gader og traditionelle geishaer, skal til at opføre sig ordentligt.

Det mener beboerne i Gion i hvert fald. De har indført en bøde på omkring 630 kroner til de turister, som ignorerer deres nye regler. Det skriver The Telegraph.

Skiltene, som annoncerer de nye regler, kom op i fredags, og fortæller turisterne, at geishaerne skal respekteres, når de går på gaden. Skiltene opfordrer også til, at man spørger om lov, inden man tager et billede af en geisha.

Mimiko Takayasu, formanden for de lokale beboere og forretninger i Gion-kvarteret, siger til det japanske medie NHK, at forbuddet er introduceret 'for at bevare Gions traditionelle atmosfære'.

Turisterne chikanerer geishaerne

Antallet af turister i Japan er steget kraftigt de seneste år, og Kyoto er en af de mest populære destinationer.

De mange turister har ført til et kultursammenstød, fordi nogle turister tror, at geishaerne er til for deres skyld.

Geishaerne klager over, at de bliver jagtet ned ad gaderne, presset til at posere for selfier, og turister følger endda efter dem ind i te-husene og ind i deres hjem.

Geishaerne fortæller også om, at nogle turister rører ved deres kimonoer og parykker samt prøver at tage deres unikke hårpynt fra dem.

Myndighederne i Japan har lanceret en flersproget app, som instruerer udenlandske gæster i etikette i det dybt traditionelle geisha-kvarter. Men initiativet har ikke løst problemet, så lokale beboere har taget sagen i egen hånd.

Overvågningskameraer er blevet sat op ved private huse, hvor der er forbud mod fotografering. Det betyder, at hvis nogen ikke overholder den lokale lov, vil de blive eftersøgt. Det er dog endnu ikke klart, hvem der skal håndhæve loven, og hvad indkomsten fra bøderne skal gå til.

