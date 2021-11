Turister får kæmpebøde: Brød ind i Colosseum og drak øl

De to turister tænkte, at det var det perfekte sted at få sig en øl

Nok som det i nogles ører kan lyde som en ekstraordinær rejseoplevelse at bryde ind i et af verdens mest spektakulære bygningsværker og nyde en kold forfriskning, så kan det langt fra anbefales.

Det fik to amerikanske turister at føle, efter de i denne uge brød ind i Colosseum i Rom efter mørkets frembrud, skriver CNN.

Turisterne var klatret over det høje rækværk, som omkranser bygningen, for at komme ind, hvorefter de gik op ad de gamle trapper til bygningens andet niveau.

Her besluttede de sig for, at det ville være et perfekt sted at få sig en øl.

Men det går ikke hånd i hånd med lovens lange arm, så da forbipasserende kunne se de to amerikanere sidde bag afspærringen til Colosseum, blev politiet derfor tilkaldt.

Herefter blev øldrikkeriet afbrudt, og turisterne blev ført til politistationen, hvor de fik udstedt en bøde på 800 euro pr. person - svarende til knap 6000 danske kroner hver.

De to amerikanere er ikke de første turister, der opfører sig dårligt i den italienske hovedstad.

Tilbage i august måned i år fik en amerikansk mand og en engelsk kvinde en bøde på 900 euro for at hoppe i et af byens springvand.

Og i 2014 var den igen gal ved Colosseum, da en russisk turist blev taget i at ridse bogstavet 'K' ind i en af bygningens vægge. Den opførsel blev kvitteret med en bøde på 20.000 euro, hvilket svarer til knap 150.000 danske kroner.