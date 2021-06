Turister i bøderegn: Plyndrer strande for sand

Et godt råd til dig, der har planer om at holde sommerferie på den italienske ø Sardinien:

Husk at skylle fødderne grundigt for sand, når du har været på stranden.

På Sardinien bliver der nemlig slået hårdt ned på sandtyve. Så hårdt, at 41 turister netop har fået en kæmpebøde for at stjæle sand.

De værste sandtyve har fået bøder på over 22.000 kroner, og i alt rapporteres der om tyveri af godt og vel 100 kilo sand fra de sardinske strande.

Det skriver BBC.

Hammeren er faldet

Sardinien er verdenskendt for sine hvide sandstrande - og hvilken bedre souvenir at tage med hjem fra charterrejsen end et ægte stykke af øens hovedattraktion, lader mange turister til at tænke.

De lokale er bare ikke helt enige. Som de ser det, er det tyveri, og deres strande blive lænset for deres fine sandkorn.

Så i 2017 blev der indført forbud mod handel med sardinsk sand, småsten og skaller.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Et skilt med påskriften: 'Forbudt at tage sandet'. Foto: Annette Reuther/Ritzau Scanpix

Toldere undersøger din bagage i lufthavnen, og politiet har it-sikkerhedsbetjente til at overvåge websider for ulovligt salg.

I alt er der uddelt bøder for mere end 100.000 kroner

Mindre skrappe regler

Ifølge Bolius må du gerne tage sand, tang og sten med hjem fra strandene i Danmark, så længe det er i små mængder.

Der kan gælde andre regler på private strande.