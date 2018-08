Turister i ferieparadis advares: Pas på hundegalskab

Flere og flere turister er begyndt at strømme til Indonesien, hvor især ferieøen Bali er et et kæmpe hit, når det kommer til eksotiske ferier, men ifølge flere dyreværnsorganisationer skal man være ekstra påpasselig, hvis man planlægger en rejse til landet i Sydøstasien, da der kan være en epidemi af rabies på vej.

Indonesien har længe været kendt og udskældt for sit massive problem med kriminelle, der afliver hunde og katte på brutal vis for efterfølgende at sælge dem til lokale madvogne, der derefter sælger kødet videre til intetanende turister.

Men de indonesiske myndigheder har altså endnu ikke fået bugt med problemet og derfor har en række dyreværnsorganisationer besluttet sig for at udsende en officiel advarsel, da de frygter, at turister bliver smittet med den livsfarlige sygdom kendt som hundegalskab.

Det sker efter, at organsitionen Humane Society International har testet ni døde hunde på ferieøen Sulawesi, hvoraf den ene af dem var inficeret med det smitsomme virussygdom.

Her ses flere hunde fanget i et lille bur, mens de venter på at blive købt på et marked i Air Madidi i Indonesien. Foto: AP

Der kan gå fra tre uger til tre måneder fra smitte til symptomerne på rabies begynder, men i enkelte tilfælde kan det vare op til flere år. Mennesker, der smittes, får blandt andet feber og kvalme, og nervesystemet angribes.

Ifølge News.com.au har dyreværnsorganisationerne set sig nødsaget til at advare turister nu, da Indonesien i øjeblikket forbereder sig til sportsarrangementet De Asiatiske Lege, som skal afholdes i næste måned, hvor det forventes, at godt 12 millioner turister strømmer til landets hovedstad, Jakarta.

- Myndighederne verden over burde advare deres borgere, som besøger Indonesien, om faren ved salget af hunde- og kattekød, siger Katherine Polaz fra organisationen Four Paws til det australske medie.

Hunde brændt levende

Rabies-advarslen kommer desuden i kølvandet på flere chokerende optagelser og billeder af forskellige former for dyremishandling i Indonesien, som gik viralt i begyndelsen af året.

På optagelserne kunne man blandt andet se hunde, der blev bundet fast og tævet ihjel samt hunde, som blev tændt ild til og brændt levende.

Billederne og optagelserne blev efterfølgende delt af flere kendte på de sociale medier, og over 90 berømtheder - deriblandt Cameron Diaz og Ellen DeGeneres - underskrev et brev til Indonesiens præsident, Joko Widodo, hvor de efterlyste øjeblikkelig handling.

- Indonesien er kendt for at være en naturlig skønhed, men landets ry bliver ødelagt af den forfærdelige brutalitet, når det kommer til salget af hunde- og kattekød, siger Nicola Beynon fra Humane Society International til News.com.au og fortsætter:

- Det er en reel bekymring, at uskyldige turister risikerer at blive smittet med livsfarlige sygdomme, fordi de indonesiske myndigheder ikke har foretaget de nødvendige foranstaltninger for at stoppe dette kriminelle marked.

Her ses en udmagret hund, som er sat til salg på et marked i Langowan i Indonesien. Foto: AP

